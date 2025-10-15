

OPT enchaîne et remporte la deuxième étape

Tahiti, le 30 octobre 2025 - Deuxième journée de la Hawaiki Nui Va’a, ce jeudi. Sur 27 kilomètres de lagon entre Raiatea et Taha’a, les 113 équipages en lice ont offert une démonstration de force, de stratégie et de mental. Une étape courte, mais explosive. Chez les seniors, après un combat de titans, le Team OPT décroche sa deuxième victoire devant Shell Va’a et la surprise du jour, Po Pora Te Hoe Mamu. Chez les filles, la Hawaiki Nui se termine avec la victoire d’étape et le titre pour les Hawaiiennes devant une belle équipe d’Ihilani Va’a. Idem chez les juniors où Air Tahiti gagne et monte sur la première place du podium. Chez les vétérans 40, malgré la victoire de Mataiea, EDT conserve sa première place au classement général. La dernière étape ce vendredi entre Taha’a et Bora Bora sera déterminante.



Dès le lever du jour, ce jeudi, les conditions annonçaient une course intense et rapide. Le vent de sud-sud-est poussait par l’arrière et une petite houle naissait. Idéale pour glisser, pour surfer… mais redoutée quand elle se retourne face aux pirogues à l’approche de Patio. Un parcours dont les pièges étaient connus et maîtrisés par les rameurs et rameuses présents sur le plan d’eau.



Le parcours de cette deuxième étape de la Hawaiki Nui Va’a entre Taiatea et Taha’a a été légèrement rallongé pour améliorer la sécurité et éloigner les bateaux suiveurs, et promettait un combat physique. Cette fois, pas de cap à choisir, mais une débauche d’énergie maximale pour les équipes qui auront pu effectuer des changements. Une donnée capitale pour la suite des débats.



Jeunes revanchards et duel attendu chez les filles



Les juniors ont ouvert le bal. Les regards étaient braqués sur Air Tahiti, sanctionnés la veille pour une bouée mal contournée. Trois minutes de pénalité qui auraient pu donner un coup au moral à cette équipe, mais c’est plutôt une énorme envie de réparer l’erreur qui dominait au départ du parcours.



Cinq minutes plus tard, les femmes entraient en lice. Ihilani Va’a, victorieuses avec seulement 25 secondes de marge, devaient résister à leurs grandes rivales hawaiiennes. Duel annoncé, duel assumé. En même temps, les vétérans dames se lançaient à leur tour.



Quarante-cinq minutes plus tard, ce sont les vétérans 40 et 50 qui prenaient le départ. Chez les 40, Tamarii Aaro no Arue avait poussé EDT dans ses retranchements sur la première étape. Mais c’est bien EDT qui était en tête du classement général au départ de la course.



Puis venait le tour des seniors. Les postiers de Georges Cronsteadt avaient clairement ciblé cette étape. Avec une team totalement renouvelée pour cette étape et des entraînements spécialement dédiés à ce format de course, le Team OPT a très vite pris les devants, suivi par Shell Va’a et Air Tahiti.



OPT fait le doublé



Mais à mesure que les pirogues s’engouffraient vers Taha’a, trois leaders, et pas ceux prévus au départ, étaient au coude-à-coude : OPT, Shell Va’a et la surprenante équipe de Bora Bora, Po Pora Te Hoe Mamu, alors qu’Air Tahiti était distancée. Mais le duel tant attendu entre les postiers et l’équipe au coquillage a bien eu lieu, chacun prenant le lead à tour de rôle. Derrière, Po Pora Te Hoe Mamu, connue aussi sous le nom de Toa Amok, ramait sans complexe. L’équipe de Bora Bora confirme son excellent état de forme après sa troisième place à la Molokai et devient un prétendant au podium, et peut-être plus à terme. Loin derrière, Air Tahiti, Mahini Va’a et Team Huahine ne font plus partie de la bataille mais le temps sur cette deuxième étape est crucial pour la suite. Donc chaque équipe a tout donné pour grappiller des secondes sur le groupe de tête.



Quand est arrivé le money time, le duel s’est resserré. Shell a tenté, relancé. Mais OPT a gardé du carburant. Dans les dix derniers kilomètres, l’équipe jaune et noire a imposé son rythme. Concentré sur leur course, les coéquipiers de Keith Vernaudon ont creusé l’écart au fil des mètres qui les séparaient de la ligne d’arrivée. Arrivée en tête a Patio, ils ont réalisé le doublé après s’être imposés la veille. Shell termine à une minute, solide mais dominé. Po Pora Te Hoe Mamu s’offre un moment historique avec la troisième place. Air Tahiti, sonné, prend la quatrième position, loin du compte.



Le Team OPT se rapproche d’un troisième titre consécutif. On sait que rien n’est joué dans le va’a mais cette victoire rapproche un peu plus cette équipe d’OPT vers sa troisième victoire consécutive. La traversée vers Bora Bora sera une fois de plus décisive.



Victoire des Hawaiiennes



Chez les vétérans 40, le leader EDT s’est vu bousculé par l’équipe de Mataiea qui remporte cette étape. Mais rien ne bouge au terme des deux journées en haut du classement général.



Chez les juniors, Air Tahiti a réalisé une course magistrale. Plus de deux minutes d’avance sur Mataiea, plus de cinq sur EDT. Une victoire nette, maîtrisée, puissante. L’équipe remporte le titre juniors et a démontré sa supériorité sur les deux courses.



Chez les femmes, les Hawaiiennes ont pris très vite les devants et ont creusé l’écart au fil de la course. Progressivement, elles ont rattrapé leur retard accumulé lors de la première étape pour prendre une nette avance à l’approche du temple de Tiva. À l’arrivée, plus de deux minutes d’avance sur Ihilani Va’a qui s’est battue jusqu’au bout, faisant honneur au va’a féminin polynésien. Cette défaite ne remet pas en cause les magnifiques performances que l’équipe de Vaimiti Maoni a réalisées durant cette saison. “C’est vrai qu’on est déçues et qu’on aurait aimé faire mieux aujourd’hui. Mais les Hawaiiennes ont été plus fortes sur cette étape. Je suis très fière des filles”, confiait-elle.





Interviews réalisées par TNTV



Taoahere Teena

Rameur d’OPT

“On est restés focus sur notre objectif”

“C’est ma première avec cette équipe. On est très contents, on a livré une belle bataille aujourd’hui. Ça n’a pas été facile car il y a de grandes équipes sur le plan d’eau, donc tout peut arriver. On s’est concentrés sur notre course et on est restés focus sur notre objectif en respectant les consignes”.



James Temarii

Rameur de Toa Amok, Po Pora Te Hoe Mamu

“Arriver à la meilleure place chez nous”

“Ça c’est bien passé, on monte sur le podium. On avait changé quatre rameurs et ça nous a servi. On avait un bon feeling. Espérons que demain, on le garde pour arriver à la meilleure place chez nous.”



Raihere Tevaearai

Rameur de Shell Va’a

“On bataillera jusqu’au bout”

“On s’était bien préparés, on a pris un bon départ. On n’a pas réussi à avoir un bon feeling au début, mais après, on a trouvé nos repères, ce qui nous a permis d’aller les chercher, mais eux, ils ont accéléré au bon moment. On est quand même contents car on a beaucoup de jeunes et ils ont bien bossé. Ce n’est pas fini, demain ce sera une autre course et on bataillera jusqu’au bout.”











