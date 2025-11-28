

‘O Morito ta’u vahine à nouveau sur les planches

Tahiti, le 17 décembre 2025 - Toute l’équipe de la comédie à succès ‘O Morito ta’u vahine, produite par Sonia Aline Productions, remonte sur les planches du Grand théâtre de la Maison de la culture le samedi 17 janvier 2026.



‘O Morito ta’u vahine, c’est la pièce de théâtre en reo tahiti déjà jouée devant plus de 5 000 spectateurs au Fenua. Du Petit théâtre au Grand théâtre, en passant par la salle Manu Iti à Paea, la salle Moeata à Taravao et même le cinéma Le Majestic à Papeete, la pièce entame sa quatorzième représentation depuis 2021.



Vaudeville par excellence, assaisonné à la sauce locale, ‘O Morito ta’u vahine est l’adaptation de la pièce Ma femme s’appelle Maurice, écrite en 1997 par Raffy Shart et interprétée à Paris et portée ensuite à l’écran par les célèbres comédiens et humoristes Philippe Chevallier et Régis Laspalès.



Aujourd’hui installé en Polynésie, c’est l’auteur originel de la pièce, Raffy Shart, qui a signé son adaptation en version tahitienne en 2021. ‘O Morito Ta'u Vahine, une pièce adaptée en langue tahitienne pour la première fois depuis plus de 30 ans après Te Manu Tane.



Le pitch : Tihoti est un mari volage. Il vit aux crochets de sa femme Marina, issue d'une famille aisée. Excédée par les promesses non tenues de Tihoti, sa maîtresse Katia veut révéler le pot aux roses à l’épouse Marina afin de la pousser au divorce. Sur ces entre-faits, Tihoti essaie d'enrôler Morito, bénévole d'une association caritative de passage dans l'immeuble, pour qu'il prenne le rôle de sa femme afin de chasser sa maîtresse. Malheureusement pour Tihoti, Morito ne sera pas la femme qu'il espérait. Un couple de retraités et le mari de Katia achèveront la confusion de Tihoti, qui ne sortira pas indemne du chaos… L'histoire est une triangulaire classique du genre vaudeville : le mari, la femme, la maîtresse. Et qui pousse à l’extrême absurde une question séculaire : jusqu'où un homme peut-il cacher sa liaison à sa femme, quand sa maîtresse menace de tout dévoiler ?



La mise en scène est de Raffy Shart, assisté de Yann Paranthoën. Traduction en reo tahiti de Jacquot Tiatia. Casting : Heiiti Chanson, Karyn Vii, Kahaia Mollen, Christopher Prenat, Tamatoa Kautai, Tepa Teuru et Yann Paranthoën.

Pratique Tarifs :

Catégorie 1 (rangs A à F) - Adulte : 4 000 francs - Enfants -12 ans : 3 500 francs

Catégorie 2 (rangs G à W) - Adultes : 3 500 francs - Enfants -12 ans : 3 000 francs

Billets en vente dans les magasins Carrefour Faa'a, Punaauia et Arue, à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute et en ligne sur :

Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 17 Décembre 2025 à 19:26 | Lu 167 fois



