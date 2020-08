Nuihau Laurey et Sylviane Terooatea officialisent leurs candidatures pour les sénatoriales

Vous allez faire la tournée des communes pour votre campagne ?



"Oui on a sollicité tous les maires on a demandé à être reçu par le conseil municipal pour expliquer notre programme. Les Marquises c'est plus difficile à cause des vols. Nous serons en visio-conférence avec les élus des communes aux Marquises. On a rencontré beaucoup de maire des Australes qui étaient en déplacement à Tahiti. Et on essaie de voir autant que possible tous ces grands électeurs".



Vous pensez qu'ils vont entendre vos arguments face notamment à ceux de la majorité ?



"Il y a un renouvellement et un rajeunissement des conseillers municipaux, et donc un changement des pratiques. Et quand j'entends certains maires adjoints ou conseillers municipaux dire qu'ils avaient rencontré le gouvernement qui a dû ressortir des cartons des projets qu'ils n'avaient plus revus depuis dix ans, je pense que le élus sont devenus beaucoup plus adultes et savent faire la part des choses. Ce qui est dommage, c'est que le président se mêle autant de campagne politique au lieu de prendre des décisions. C'est quand même une situation économique et sociale qui est troublée. On va approcher les 10 000 suppressions d'emplois. Ce sont des secteurs entiers qui sont ravagés, le secteur touristique dans les îles avec des pertes d'emploi et de pouvoir d'achat... Le fait, pour moi qui ai cru en ce mouvement, de voir le président se promener et vendre des promesses aux élus des communes pour obtenir leur adhésion pour une élection sénatoriale... Ce n'est pas son rôle. Que Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch fassent campagne et présentent leurs projets c'est tout à fait normal. Mais que le président aille avec une partie de son gouvernement faire campagne comme pour les municipales c'est inacceptable. Toujours sur les pratiques, j'ai vu le président et son gouvernement allez soutenir tel ou tel candidat. Et puis finalement, lorsque la population décide pour celui qui n'est pas son candidat, on voit le même président aller solliciter celui qui a été élu et le faire changer de parti politique. Mais c'est quoi ces pratiques ? Et c'est le même président qui vient à l'assemblée nous donner des leçons ? Oui, il faut changer de pratiques et on n'est pas dans cette lancée aujourd'hui. C'est vrai que de voir un président faire campagne pendant une période aussi difficile, c'est indigne d'un président."