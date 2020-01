Nouvelle usine en défisc’ pour le producteur des glaces Tip Top

Tahiti, le 1er janvier 2020 - La société MF Production va bénéficier d’un crédit de défiscalisation de l’Etat à hauteur de 147,2 millions de Fcfp pour la construction d’une nouvelle usine dans la vallée de la Fautaua pour un investissement total de 359,5 millions de Fcfp.



Dans un communiqué diffusé mardi, le haut-commissariat a annoncé l’octroi d’un agrément de défiscalisation nationale la société MF Production, productrice des crèmes glacées de marques Tip Top, Freshka et Sorbets de Tahiti. Le programme consiste en la construction d’un nouveau bâtiment industriel de production et d’un local technique dans la vallée de la Fautaua à Papeete ainsi que l’acquisition d’équipements liés à la production de crèmes glacées. « L’aide fiscale accordée permet le maintien des 23 emplois actuels et la création de 2 emplois supplémentaires en 2020 », précise le communiqué. Le coût de la partie immobilière agréée s’élève à 359,5 millions de Fcfp et la réduction d’impôt consentie se chiffre à 147,2 millions de Fcfp. Enfin, une demande d’aide fiscale concernant l’acquisition de matériels industriels et de biens mobiliers destinés à équiper l’atelier de production est en cours d’instruction par la Direction générale des finances publiques.