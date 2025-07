Nouvelle saison des baleines : ce qu’il faut savoir sur les nouvelles règles

La saison d’observation des baleines , qui est ouverte chaque année entre juillet et novembre, attire de plus en plus de passionnés, professionnels comme particuliers. Mais cette popularité a un revers : comportements irrespectueux, collisions avec des navires, stress des animaux et risques pour les personnes en mer “L’année dernière, nous avons eu l’exemple dramatique d’une baleine heurtée par un navire”, rappelle Taivini Teai, ministre de l'Agriculture et des Ressources marines lors de la conférence de presse tenue aux côtés d’associations et des professionnels du secteur ce jeudi 17 juillet. “Aujourd’hui, il faut agir.”Le nombre de prestataires a explosé ces dernières années, passant à 92 opérateurs autorisés en 2024 (voir ci-dessous), contre deux fois moins il y a dix ans. Une croissance qui a obligé les autorités à revoir entièrement la réglementation.Désormais, l’activité est strictement encadrée : seuls les professionnels titulaires d’une autorisation pourront approcher les baleines et ce, selon des conditions précises (voir ci-dessous). Une nouvelle application mobile, réservée aux prestataires agréés, permet de déclarer chaque approche, assurant un meilleur suivi et limitant à trois bateaux maximum la présence autour d’un même cétacé.“Avant, on pouvait voir jusqu’à 20 ou 30 bateaux encerclant une baleine. C’était devenu du grand n’importe quoi”, regrette Romain Chancelier, conseiller technique auprès du ministère de l'Agriculture. “Aujourd’hui, on veut montrer qu’on peut observer de manière respectueuse.”Parmi d’autres évolutions envisagées, on réfléchit à la création de listes officielles de guides et capitaines formés et certifiés pour plus de souplesse (aujourd'hui, lors de la demande d'autorisation, les professionnels doivent déclarer toutes les personnes qui sont susceptibles de travailler pour eux) ainsi que la mise en place d’autorisations préalables avec vérification régulière des compétences.Des réflexions sont également en cours sur la protection de l’emploi local et l’ajustement des quotas, notamment face à la forte pression à Moorea et Tahiti, tout en tenant compte de l’émergence de nouvelles zones candidates comme certaines îles des Australes.Pour Charlotte Pâques, présidente du syndicat Tohorā nui, qui regroupe des professionnels du whale watching, des contraintes existent. “Certains prestataires ont perdu des navires et donc le chiffre d'affaires. En revanche, on est dans un dialogue avec le Pays. On essaie de trouver des solutions et de continuer notre travail. Il faudra faire des concessions”, résume-t-elle.Par ailleurs, un régime de sanctions administratives a été mis en place. Un professionnel qui enfreint les règles pourra se voir retirer son autorisation pour trois ans. Pour les particuliers, qui n’ont pas le droit d’approcher les baleines, les peines sont encore plus lourdes : jusqu’à 17,8 millions de francs d’amende et deux ans de prison en cas d’infraction.L’ensemble de ces mesures s’inscrit dans une volonté globale : faire de la Polynésie un modèle de sanctuaire marin durable, en combinant écotourisme et préservation.