Nouvelle réunion pour le comité de pilotage du Village Tahitien

Tahiti, le 20 mars 2021 - Le comité de pilotage du projet du Village Tahitien s’est réuni vendredi en présence du président Édouard Fritch afin de faire un "point de situation du projet". Le Pays a notamment annoncé que les premiers travaux débuteront dans le courant du second semestre 2021 avec le stockage sur site des matériaux de remblais et la réalisation des réseaux d'assainissement d'eau pluviale.



Le président du Pays, Édouard Fritch, a présidé vendredi une réunion du comité de pilotage du projet du Village Tahitien afin de faire un point sur ce dernier. Tel que le Pays le précise dans un communiqué diffusé samedi, le Plan d’Aménagement de la Zone Prioritaire d’Aménagement et de Développement Touristique (ZPADT) a été présenté à cette occasion. "L’établissement de ce document, qui se substituera au PGA de la commune de Punaauia sur la zone concernée, permettra le démarrage des différents travaux d’aménagement."



Au cours de cette séance, un "point d’avancement" a été fait sur les études en cours. Selon le Pays, "les premiers travaux débuteront dans le courant du second semestre 2021, avec le stockage sur site des matériaux de remblais et la réalisation des réseaux d’assainissement d’eau pluviale". En ce qui concerne le complexe de salles de spectacles et de centre de congrès, "celui-ci fait actuellement l’objet d’une procédure de dialogue compétitif pour le choix du maître d’œuvre qui réalisera la conception de l’ouvrage. Une présentation des offres finales des architectes est planifiée pour la fin avril 2021".