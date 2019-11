Nouvelle mobilisation contre la Route du Sud

Pour le président de l’association Mata Atea de Paea, Gilles Parzy, cette nouvelle mobilisation est un "appel à la raison" : « Nous attendons simplement que des choses raisonnables se fassent, que cette route de ceinture devienne une véritable route de ceinture tel que les ingénieurs ont su le faire pour la route qui va du rond-point de l’Est à la mairie de Arue. C’est tout à fait faisable ! »



Selon Gilles Parzy, il est totalement « irréaliste et inhumain » de vouloir détruire tout l’environnement si ce projet de Route du Sud était réalisé. « La problématique est culturelle, sociale et environnementale, sociétale même. Quand on est prêt à dépenser 200 milliards pour du goudron, c’est que l’on n’a rien compris aux vrais enjeux actuels de la planète ! »



Jean-Claude Hapairai, le premier adjoint au maire de Paea, a également participé à cette marche dont le but est de faire « annuler » le projet : "J’ai déjà donné mon avis personnel sur ce projet et je suis contre depuis le début. Cela n’engage que moi. Je trouve anormal qu’après un an de discussions pour la révision de notre PGA, on nous bazarde ce projet."