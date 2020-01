Nouvelle évasan difficile par la mer à Ua Pou

Tahiti, le 19 janvier 2020 – Une femme enceinte de huit mois a été évasanée en bonitier depuis Ua Pou vers Nuku Hiva, faute de moyens aériens, puis transportée en urgence à Tahiti en raison des conditions de ce transfert inter-îles, rapporte Polynésie la 1ère.



Trois mois après le décès tragique du nourrisson Hoane, à la suite de son évasan en speedboat entre Ua Pou et Nuku Hiva, une nouvelle évacuation sanitaire complexe est venue rappeler vendredi la précarité des moyens de sauvetage d’urgence aux Marquises. Vendredi, une femme enceinte de huit mois nécessitant une hospitalisation a été évacuée sur un bonitier entre Ua Pou et Nuku Hiva faute de moyens aériens, ont rapporté ce week-end nos confrères de Polynésie la 1ère. Toujours selon les informations publiées par la chaîne, le transfert en bateau entre Ua Pou et Nuku Hiva s’est avéré compliqué par une mer forte. De sorte que la patiente a finalement dû être évacuée d’urgence vers l’hôpital de Taaone après ce voyage.