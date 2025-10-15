

Nouvelle campagne de vaccination contre la grippe et la covid-19

Tahiti, le 4 novembre 2025 - Ce lundi, la Direction de la Santé a lancé sa campagne annuelle de vaccination afin de protéger les populations les plus vulnérables face aux risques liés à la grippe saisonnière et à la covid-19. Pour rappel, les deux vaccins peuvent être administrés simultanément, sans délai d'attente entre eux.



Comme chaque année, la Direction de la Santé lance une nouvelle campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et la covid-19. Une campagne gratuite et disponible dans toutes les structures de soins et les pharmacies conventionnées pour les publics les plus vulnérables. À l'exemple des personnes âgées de plus de 60 ans, les patients atteints de pathologies chroniques, les femmes enceintes, ou encore les professionnels exposés, tels que les professionnels de santé et les personnels navigants (aérien et maritime). Les deux vaccins peuvent être administrés simultanément et sans délai d'attente entre les deux. Enfin, pour toutes personnes souhaitant se protéger - hors public cible éligible à la gratuité - il est également possible de se faire vacciner par son médecin ou en pharmacie conventionnée.

Rédigé par La rédaction le Mardi 4 Novembre 2025 à 10:37 | Lu 505 fois



