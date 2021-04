Nouvelle attaque de requin mortelle en Nouvelle-Calédonie ?

Nouméa, France | AFP | dimanche 24/04/2021 - Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé sur sa planche de sport nautique au large de Nouméa après avoir été victime, selon les premiers éléments de l’enquête, d’une attaque de requin, a indiqué dimanche le procureur de la République.



C’est un plaisancier qui a alerté les secours en mer samedi en fin de journée après avoir découvert en surface un quinquagénaire inanimé sur une planche de « stand up paddle » (planche à rames), au large de Nouville, presqu’île au nord-ouest de Nouméa.



Selon Nouvelle-Calédonie la 1ère, des traces de morsures auraient été constatées au niveau du genou de cet homme de 53 ans, qui effectuait une descente dans les vagues depuis une plage au sud de Nouméa.



"A ce stade, un décès consécutif à une attaque de requin est effectivement l’hypothèse retenue par les enquêteurs", a indiqué dans un communiqué le procureur de la République, Yves Dupas, précisant que des investigations médico-légales auraient lieu probablement lundi. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte.



Cette attaque survient après la mort fin février d’un homme de 57 ans, à proximité d’un îlot très touristique d’une baie de la capitale calédonienne. Il avait été mordu à la jambe par un requin-tigre de plus de quatre mètres.



Entre le 24 février et le 2 mars, la disparition d’un nageur puis d’un plaisancier à Nouméa, dans des conditions jusqu’alors inexpliquées, pourraient aussi être consécutives à des attaques de squales, sédentarisés dans les eaux proches de la ville, selon des experts.



Régulièrement, les plages nouméennes font l’objet d’alerte aux requins, de type tigre ou bouledogue, qui inquiètent les autorités. En mars, la province Sud a procédé au "prélèvement ciblé" de 24 squales de ces deux espèces, "sélectionnés en fonction de leur taille et de leur agressivité" dans la grande rade de Nouméa et sur un récif.