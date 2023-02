Nouvelle-Zélande: le Premier ministre annonce l'augmentation du salaire minimum

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | mercredi 07/02/2023 -Le nouveau Premier ministre néo-zélandais, Chris Hipkins, a annoncé mercredi une augmentation du salaire minimum, à huit mois des élections législatives dont l'issue des scrutins s'annonce serrée.



Le salaire minimum augmentera de 95 cents pour atteindre 14,22 dollars (13,25 euros) de l'heure, à partir du 1er avril, a annoncé le Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, où le coût de la vie ne cesse d'augmenter.



Il s'agit de la première annonce politique majeure de Chris Hipkins, qui a prêté serment en tant que Premier ministre le 25 janvier après la démission surprise de Jacinda Ardern.



"Les personnes à faibles revenus font des compromis impossibles entre la nourriture et les soins médicaux, des maisons sèches et une paire de chaussure", a expliqué M. Hipkins.



"Ces familles ont plus que jamais besoin de notre soutien", a-t-il souligné.



Essayant de mettre en valeur sa propre image politique après des années passées dans l'ombre de Mme Ardern, M. Hipkins a estimé que le gouvernement de cette dernière avait essayé de faire "trop, trop vite".



M. Hipkins a affirmé qu'il voulait mettre "le coût de la vie au premier plan", quelques mois avant que la Nouvelle-Zélande ne se rende aux urnes le 14 octobre.



Dans les sondages, M. Hipkins est actuellement au coude à coude avec le chef de l'opposition conservatrice, Christopher Luxon.



Le nouveau Premier ministre prévoit également d'abandonner ou d'amender certaines réformes proposées qui s'étaient avérées controversées.



Le travail sur la fusion des radiodiffuseurs nationaux TVNZ et Radio New Zealand "s'arrêtera complètement".



"Le soutien aux médias publics doit se faire à moindre coût et sans changement structurel aussi important", a ajouté M. Hipkins.



Un projet de régime d'assurance sociale, destiné à aider les travailleurs licenciés, n'est pas non plus "sur la table".



"Nous devrons constater une amélioration significative des conditions économiques avant d'avancer quoi que ce soit", a déclaré M. Hipkins.