Nouvelle-Calédonie : un grand chef coutumier soupçonné d’être le commanditaire d’exactions en garde à vue

Nouméa, France | AFP | lundi 17/01/2022 - Un chef coutumier du district de Guahma, sur l’île calédonienne de Maré, a été interpellé lundi et placé en garde à vue, a indiqué le procureur de Nouméa, dans une enquête sur des exactions fin 2020 contre une tribu qu'il est soupçonné d'avoir commanditées.



Personnage controversé, Henri-Dokucas Naisseline faisait l’objet d’un mandat de recherches, rappelle le procureur de Nouméa, Yves Dupas.



Il a été interpellé pour n'avoir jamais répondu aux convocations des enquêteurs qui veulent l’entendre sur son rôle dans les violences commises à la tribu de Roh le 2 novembre 2020, sur fond de conflit politico-religieux entre une partie de la tribu et le grand chef.



Une centaine d’hommes armés de machettes et de pierres avaient attaqué dans la nuit le domicile des opposants au grand chef, détruisant et incendiant leurs habitations ainsi qu’un gîte touristique et plusieurs véhicules. Des victimes avaient alors témoigné avoir dû se cacher pendant plusieurs heures dans les rochers du bord de mer.



Dans les jours suivants, l’État avait envoyé quatre pelotons de gendarmes mobiles et le GIGN pour sécuriser les biens et les personnes. Le 5 novembre, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait organisé l’évacuation de 130 personnes originaires de Roh, vers Nouméa. Sous le coup d’une expulsion coutumière, elles n’ont toujours pas pu rejoindre leur île à ce jour.



Dans la province des îles Loyauté, l’ensemble du foncier est coutumier et les chefferies traditionnelles y détiennent un fort pouvoir.



"Intronisé" en 2007, Henri-Dokucas Naisseline a hérité de la charge que lui a transmise son père, Nidoïsh Naisseline, figure de la lutte kanak décédé en 2015. Son fils ne fait pas l’unanimité chez les habitants du district du Guahma, où de nombreux habitants l’accuse de dérives autoritaires.