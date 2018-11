Nouvelle Calédonie : un centre minier saccagé

Nouméa, France | AFP | jeudi 21/11/2018 - Le centre minier de Kouaoua en Nouvelle-Calédonie de la Société Le Nickel (SLN), filiale du Français Eramet, a une nouvelle fois été victime d'exactions dans le nuit de mercredi à jeudi, a-t-on appris auprès de la SLN.



Une quinzaine d'engins ont été incendiés, et des installations telles que la tête du convoyeur Serpentine ont été touchées.

Les constats sont en cours. "C'est une destruction pure et simple du site", a indiqué à l'AFP Olivier Béligon, directeur de la communication de la SLN. "Les équipes ont dû rentrer chez elles. Au-delà de Kouaoua, ce sont tous les salariés de la société qui sont visés."

Ce site avait été bloqué durant près de 2 mois et demi par des jeunes des tribus environnantes qui dénonçaient les pollutions de l'industrie du nickel et n'a réouvert que fin octobre. Ils reprochaient notamment aux chefs coutumiers kanak d'avoir permis à la société d'exploiter trois nouveaux gisements.

Depuis le début de l'année, le site minier a subi des dégradations à une quinzaine de reprises.

L'incendie de la nuit intervient la veille d'un conseil d'administration auquel Christel Bories, PDG du groupe Eramet, doit participer.

Le centre minier de Kouaoua représente 400 emplois directs et indirects, fournit environ 600.000 des quelque trois millions de tonnes de minerai, qui sont annuellement raffinées dans l'usine métallurgique de la SLN à Nouméa.