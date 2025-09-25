

Nouvelle-Calédonie: marche blanche pour un homme tué lors d'une intervention de la gendarmerie

Mont-Dore, France | AFP | samedi 18/10/2025 - Environ 150 personnes ont participé samedi en Nouvelle-Calédonie à une marche blanche en hommage à un homme tué par balle en septembre au cours d'une intervention de la gendarmerie, a constaté une journaliste de l'AFP.



"Justice pour Faara", pouvait-on lire sur les banderoles déployées à Plum sur la commune du Mont-Dore, au sud-est de Nouméa, par les participants qui portaient des tee-shirts à l'effigie du jeune homme mortellement blessé le 18 septembre.



Le parquet de Nouméa a confirmé vendredi que Faara Tournier, 32 ans, avait été tué d'une balle dans la tête. Un gendarme avait été placé sous le statut intermédiaire de témoin assisté à l'issue de sa garde à vue dans le cadre d'une information judiciaire pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravées par l'usage d'une arme.



Les tirs étaient intervenus en marge d'une intervention de gendarmerie lors d'une rixe devant une maison du village de Plum où plusieurs jeunes, dont Faara, faisaient la fête. Un gendarme avait reconnu deux coups de feu en direction d’un véhicule.



Selon le procureur de la République Yves Dupas, le conducteur d'un pick-up aurait délibérément foncé sur une patrouille de trois militaires. Le gendarme mis en cause a expliqué qu'il s'était "senti en danger immédiat" et qu'il n'avait pas remarqué la présence sur la route de la victime, "découverte inconsciente" après les deux coups de feu, avait indiqué le parquet.



Selon un témoin alors interrogé par l'AFP, la victime se trouvait "au milieu d'un groupe d'une dizaine de personnes, entre le pick-up et les gendarmes".



Présente à la marche blanche samedi, la soeur de la victime, Heiarii Tournier, à l'unisson des autres participants, juge "incompréhensible" le choix de placer le gendarme sous le statut de témoin assisté et non de mis en examen: "Tout est fait pour protéger le gendarme au maximum. On sent qu'il y a un parti pris."



Depuis le drame, "les jeunes de Plum sont en colère", raconte Maiva, qui qualifie de "décision lunaire" le choix du statut de témoin assisté: "Je ne sais pas s'ils se rendent compte, mais pour la famille, c'est une déchirure de plus."



Le rassemblement s'est achevé à l'endroit où Faara Tournier a été mortellement touché.



Depuis les violences de 2024 qui ont fait 14 morts et des milliards d'euros de dégâts, 2.100 gendarmes et 670 policiers sont déployés dans l'archipel de 265.000 habitants.

le Lundi 20 Octobre 2025 à 02:48 | Lu 110 fois





