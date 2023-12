Nouvelle-Calédonie: les plages vont rouvrir à la baignade à Nouméa

Nouméa, France | AFP | jeudi 30/11/2023 - La ville de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) a annoncé jeudi la réouverture de ses plages à la baignade la semaine prochaine, grâce notamment à l'ouverture d'une zone sécurisée par une barrière contre les attaques de requins.



Depuis le 17 mars, la baignade était interdite sur l'ensemble du littoral communal, à la suite d’une série d'attaques de requins, dont une mortelle le 19 février.



Cette levée de l'interdiction correspond à l'ouverture d'une zone de baignade sécurisée par une barrière anti-requins à la baie des Citrons, une zone très touristique de la capitale de la Nouvelle-Calédonie.



Le filet, d'une longueur de 750 mètres, sécurisera une zone de baignade de 10 hectares. Un filet provisoire protègera un autre espace dans une baie voisine où la baignade ne sera réautorisée que le 8 décembre. Ce filet sera ensuite remplacé par une deuxième barrière anti-requins, d'ici à la fin du mois de mars 2024, selon la mairie.



Ces deux zones seront placées sous la surveillance quotidienne de maîtres-nageurs sauveteurs.



La mairie a fait savoir qu'en dehors de ces surfaces sécurisées, "la baignade et les activités nautiques sont de nouveau autorisées mais aux risques et périls des usagers, sur l'ensemble des plages et îlots de Nouméa", dès le 6 décembre.



Deux décisions sur le fond du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie (TANC) sont attendues le 14 décembre. L'une concerne les campagnes d'abattage, conduites par la Ville pour réduire le risque requin et qui avaient été suspendues par décision en référé du TANC le 15 septembre, faute de fondement scientifique. La seconde porte précisément sur un recours contre l'arrêté municipal d'interdiction de baignade.