

Nouvelle-Calédonie: le président du FLNKS soutient le Vanuatu sur des îles disputées à la France

Tahiti le 6 mai 2026. Le dirigeant kanak Christian Tein réaffirme le soutien de son mouvement indépendantiste calédonien à la revendication du Vanuatu sur deux petites îles disputées à la France, dans un entretien publié mercredi en marge d'un déplacement à Port-Vila critiqué par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.





Dans cette interview au quotidien vanuatais Daily Post, le président du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), principal mouvement indépendantiste calédonien, souligne que son organisation "a toujours maintenu sa position selon laquelle Matthew et Hunter appartiennent au peuple du Vanuatu".



Christian Tein estime que le litige territorial serait "plus facile" à résoudre si la Nouvelle-Calédonie accédait à l'indépendance.

"Nous sommes des Mélanésiens et nous nous comprenons", a-t-il déclaré en estimant que "les mêmes liens culturels et traditionnels" unissaient les deux peuples.



Situés à environ 300 kilomètres au sud de la plus méridionale des îles de l'archipel du Vanuatu et à plus de 400 kilomètres à l'est de la Grande Terre de Nouvelle-Calédonie, Matthew et Hunter mesurent moins d'un kilomètre carré.



Ces deux petites îles inhabitées et isolées de l'océan Pacifique sud génèrent néanmoins une zone économique exclusive (ZEE) de 350.000 kilomètres carrés à la France.



Le Vanuatu revendique ces terres depuis son accession à l'indépendance en 1980.



En 2009, le FLNKS avait signé l'accord de Keamu reconnaissant les liens coutumiers de Port-Vila avec ces îles et assurant qu'aucune attache de cette nature ne les rattachait à la Nouvelle-Calédonie.



L’État vanuatais est un allié historique de la cause indépendantiste. Il a joué un rôle clé en 1986 pour la réinscription du territoire calédonien sur la liste de l'ONU des entités non autonomes.



Sa capitale abrite le siège du Groupe du fer de lance mélanésien, une organisation créée en 1988 pour soutenir l'accession de la Nouvelle-Callédonie à l'indépendance.



La France et le Vanuatu ont entamé en 2025 des discussions pour trouver un consensus, en particulier sur les délimitations de la ZEE de chaque pays. Mais Paris a démenti en décembre vouloir renoncer à sa souveraineté sur Matthew et Hunter.



Christian Tein est arrivé lundi soir à Port-Vila pour participer à une rencontre économique sur des partenariats entre entreprises.

Ce déplacement a suscité de vives critiques à Nouméa, l'exécutif calédonien assurant ne pas avoir été convié. En réaction, Christopher Gygès, membre du gouvernement en charge de l'économie, a annoncé l'arrêt des discussions en cours sur un accord bilatéral de libre-échange entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu.

Rédigé par AFP le Mercredi 6 Mai 2026 à 09:29 | Lu 441 fois





