Nouvelle-Calédonie: le Palika appelle à un nouveau congrès du FLNKS

Nouméa, France | AFP | jeudi 16/11/2023 - Le Parti de libération kanak (Palika) a appelé jeudi à l’organisation d’un nouveau Congrès du Front de libération kanak et socialiste (FLNKS) pour discuter de ses divergences de stratégie avec l’Union calédonienne (UC), dans les discussions sur l’avenir institutionnel.



"Il faut réaliser un exercice de clarification, se dire les choses en face et voir où l’on va", a déclaré Jean-Pierre Djaïwé, l’un des porte-parole du Palika, lors d’une conférence de presse organisée à Nouméa qui présentait les conclusions de son 48e congrès tenu à Lifou, une des îles Loyauté de l'archipel calédonien, du 10 au 12 novembre.



L'UC, principale force indépendantiste également membre du FLNKS, a décidé de rompre à nouveau les discussions avec l’État tant qu’il n’apporterait pas de réponse à ses propositions, alors que le Palika a poursuivi les travaux avec les partenaires non indépendantistes et les représentants de l’État en Nouvelle-Calédonie autour de la proposition soumise par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin au début du mois de septembre.



Le dernier congrès du FLNKS dont sont membres le Palika et l'UC a eu lieu en février 2023.



Gérald Darmanin est attendu dans les jours à venir sur le territoire afin de poursuivre les discussions sur le futur statut du territoire, avec l'objectif de parvenir à une réforme constitutionnelle en 2024.



Si des compromis peuvent être trouvé pour parvenir à un accord transitoire, le Palika a rappelé qu’à ce stade de la discussion, "seul le projet de pleine souveraineté avec partenariat reste l’option +ouverte+".



Le Palika estime que l’indépendance en partenariat avec la France est la seule solution qui permette de s’engager sur "le chemin du pardon", évoqué par Emmanuel Macron lors de son discours de Nouméa le 26 juillet. Une solution qui permettrait d’aboutir à un accord qui ne soit pas "une victoire des uns contre les autres", a insisté le porte-parole indépendantiste.