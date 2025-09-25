

Nouvelle-Calédonie: le FLNKS inquiet du report des provinciales, "satisfait" du feu vert au retour de son président

Nouméa, France | AFP | vendredi 16/10/2025 - Le FLNKS, principale coalition indépendantiste en Nouvelle-Calédonie, a réaffirmé vendredi sa volonté de maintenir les élections provinciales en novembre, alors que l'Assemblée nationale doit examiner mercredi prochain leur report, prévu dans l'accord de Bougival.



"Le gouvernement continue au pas de charge pour nous imposer coûte que coûte son calendrier mortifère. Le FLNKS est prêt à discuter, à se remettre autour de la table, mais pas à n'importe quelle condition", a déclaré en visioconférence Christian Tein, président du mouvement, lors d'une conférence de presse.



Mis en examen dans l'enquête sur les émeutes de mai 2024, Christian Tein a été autorisé jeudi soir à Paris à rentrer dans l'archipel par la cour d'appel de Paris. Il n'a pas précisé s'il comptait regagner Nouméa.



"Mon cas personnel est secondaire: la priorité, ce sont les Calédoniens et la place donnée par l'État au FLNKS", a-t-il indiqué.



Placé en détention à Mulhouse en juin 2024, Christian Tein, 57 ans, a été libéré un an plus tard. Fin septembre, les juges d'instruction avaient assoupli son contrôle judiciaire, mais le parquet avait fait appel, rejeté jeudi.



Romuald Pidjot, chargé de l'animation du bureau politique du FLNKS, a salué durant la conférence de presse cette décision judiciaire, estimant que le/ens se sont révoltés d'eux-mêmes face au passage en force de l'État".



Le gouvernement de Sébastien Lecornu souhaite mettre en œuvre l'accord de Bougival, signé le 12 juillet, qui prévoit notamment le report à mi-2026 des élections provinciales initialement prévues fin novembre. Le Sénat a approuvé ce report mercredi et le texte sera examiné mercredi à l'Assemblée nationale.



"Ce qui nous a été présenté en juillet, c'était un projet d'accord à défendre devant les bases. L'État a ensuite parlé de compromis historique, puis publié le texte au Journal officiel alors que le FLNKS l'a rejeté", a rappelé le député indépendantiste Emmanuel Tjibaou jeudi.



Pour le FLNKS, maintenir les élections en novembre permettrait de "tourner la page de la crise ouverte depuis 2024 et redonner la parole aux populations", a précisé Romuald Pidjot.

