

Nouvelle-Calédonie: la ministre des Outre-mer reporte sa visite en raison des "échéances budgétaires"

Paris, France | AFP | samedi 01/11/2025 - La ministre des Outre-mer Naïma Moutchou a reporté son déplacement en Nouvelle-Calédonie, où elle était attendue en début de semaine prochaine pour évoquer la crise institutionnelle sur l'archipel français, "en raison des échéances budgétaires", a annoncé samedi son ministère.



Le Premier ministre Sébastien Lecornu lui a demandé "de reporter de quelques jours son déplacement en Nouvelle-Calédonie", indique le communiqué, justifiant ce report sine die par les "échéances budgétaires majeures auxquelles fait face le pays".



"Ce décalage permettra à la ministre de contribuer, aux côtés des parlementaires, à la finalisation d'une trajectoire budgétaire exigeante et équilibrée pour les outre-mer", justifie encore le ministère.



Naïma Moutchou était attendue en début de semaine prochaine sur le territoire français de l'Océan pacifique qui reste profondément marqué par les émeutes de mai 2024.



Elle devait y évoquer l'avenir institutionnel de l'archipel, le report des élections provinciales et l'accord de Bougival.



Cet accord, conclu en juillet entre l'Etat, les non-indépendantistes et les indépendantistes, prévoit notamment la création d'un "Etat de la Nouvelle-Calédonie" inscrit dans la Constitution française et la reconnaissance d'une nationalité calédonienne. L'accord implique aussi le report à mi-2026 des élections provinciales, cruciales sur l'archipel.



Toujours soutenu par l'ensemble des forces politiques de Nouvelle-Calédonie et par une partie des indépendantistes, il a depuis été rejeté par le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), principal mouvement indépendantiste.

le Lundi 3 Novembre 2025






