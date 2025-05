Nouvelle-Calédonie: évasion au centre pénitentiaire de Koné, trois détenus toujours recherchés

Nouméa, France | AFP | mercredi 14/05/2025 - Cinq détenus se sont évadés du centre pénitentiaire de Koné en Nouvelle-Calédonie dans la nuit de lundi à mardi mais deux d'entre eux ont été interpellés mardi matin, a indiqué mercredi la gendarmerie à l'AFP.



D'après les premiers éléments de l'enquête, un surveillant a d'abord découvert des traces de sang sur un chemin de ronde et a prévenu la gendarmerie peu avant 05H00 (heure locale) mardi matin.



Un important dispositif de recherches, avec un hélicoptère et des chiens, a aussitôt été mis en place, ont précisé les gendarmes.



Deux des évadés ont été interpellés "sur la voie publique" vers 10H00 mardi, a-t-on appris de même source.



"Les unités de gendarmerie continuent à rechercher activement trois individus évadés du centre de détention de Koné", ville située au nord-ouest de la Grande Terre, a détaillé mercredi la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie sur sa page Facebook, où elle a publié les photos des trois détenus toujours recherchés.



Ils sont "connus pour des fais de vols de véhicules et cambriolages", a-t-elle ajouté.



Contacté, le parquet de Nouméa n'était pas joignable dans l'immédiat.