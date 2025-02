Nouvelle-Calédonie: chômage partiel prolongé jusqu'au 30 juin, annonce Valls

Paris, France | AFP | dimanche 23/02/2025 - Le chômage partiel est étendu jusqu'au 30 juin en Nouvelle-Calédonie, a annoncé dimanche le ministre des Outre-mer Manuel Valls, actuellement sur l'archipel meurtri par les émeutes de 2024 et profondément divisé entre loyalistes et indépendantistes.



"En accord avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, j'annonce la prolongation du chômage partiel jusqu'au 30 juin", a dit le responsable politique lors d'un entretien accordé à Outre-mer la 1ère.



Ce dispositif devait s'achever au 31 mars. "Il est clair que l'arrêt du dispositif aurait des conséquences sociales et économiques particulièrement difficiles", a commenté Manuel Valls.



Les ressources "apportées par l'État, notamment à travers les prêts, doivent permettre d'aller jusqu'au 30 juin: je crois que c'est une mesure importante qui permet de rassurer beaucoup de Calédoniens, notamment ceux qui ont perdu un emploi", a-t-il conclu sur ce sujet.



Les émeutes de 2024, déclenchées le 13 mai par le projet de dégel du corps électoral calédonien contesté par les indépendantistes, ont fait 14 morts, plus de deux milliards d'euros de dégâts et détruit environ 20% du PIB local.



Pour les loyalistes, le corps électoral aux élections provinciales, "gelé" depuis 2007, doit impérativement intégrer les arrivants plus récents. Un casus belli pour les indépendantistes. Depuis mai, le processus politique est à l'arrêt et les deux camps ne se parlent plus.



Par ailleurs, le ministre des Outre-mer s'est montré souple sur la date butoir du 31 mars fixée dans le cadre de la reprise des discussions sur l'avenir institutionnel du "Caillou".



"Je n'ai pas de date butoir. Nous prendrons le temps nécessaire, mais le temps presse aussi. Parce que s'il n'y a pas d'accord avant le 31 mars, sans principe, il peut peser un risque sur les provinciales".



La date du 31 mars a été décidée en lien avec les prochaines élections provinciales, cruciales car la composition du gouvernement local découle d'elles.



Manuel Valls a mis en garde contre un échec des discussions: "S'il n'y a pas d'accord politique, s'il n'y a pas une perspective claire, il n'y aura pas les investissements économiques". "Et puis les braises de la violence sont toujours là. Il pourrait y avoir à ce moment-là de nouveau des affrontements, une forme de guerre civile", a encore redouté l'ancien Premier ministre.