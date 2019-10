Nouvel espoir pour la Fédération polynésienne d’escrime

PAPEETE, le 22 janvier 2019 - Le rapporteur public du tribunal administratif a conclu mardi en faveur de l’annulation de l’arrêté qui avait privé la Fédération polynésienne d’escrime de son agrément d'organisme sportif.



Déboutée au mois de mars, en référé, c’est sur le fond que la Fédération polynésienne d’escrime a contesté mardi l’arrêté du ministère de la Jeunesse et des sports la privant de son agrément depuis le 19 février dernier. Une situation qui lui vaut d’avoir perdu sa délégation de service public le 25 mars 2019, une source de subventions publiques et la capacité de représenter la Polynésie française lors de compétitions internationales. Mais le retrait de cet agrément à la FEP par l’administration pourrait être annulé si le tribunal administratif décide de suivre les conclusions rendues ce mardi par le rapporteur public. Le magistrat a demandé au tribunal d’annuler cet arrêté. La décision sera rendue le 31 octobre.



Plusieurs griefs étaient reprochés par le ministère de la jeunesse et des sports pour motiver le retrait de cette reconnaissance accordée à la fédération d’escrime. Notamment par la "méconnaissance des règles sécurité". Une notion "pas très claire" selon le rapporteur public qui a estimé mardi que si des dysfonctionnements graves étaient reprochés à la Fédération polynésienne d’escrime, "il aurait été utile de diligenter une enquête administrative. Ce qui n’a pas été fait".