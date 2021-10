Tahiti, le 21 octobre 2021 - Dans un communiqué commun, l'État et le Pays ont annoncé, ce jeudi, un nouvel assouplissement des mesures sanitaires. On note notamment la levée des restrictions de déplacement entre les îles des Raromata'i ou encore la levée du huis clos sur les manifestations sportives. Ces mesures seront applicables à partir de lundi prochain et jusqu'au 1er novembre.



Avec l'amélioration de la situation sanitaire, l'État et le Pays ont annoncé, ce jeudi, dans un communiqué commun, un nouvel assouplissement des mesures sanitaires, applicable à compter de lundi prochain et jusqu'au 1er novembre.



On note notamment que les restrictions de circulation entre les îles des Îles Sous-le-Vent seront levées. Rappelons que depuis le 6 septembre, tout voyageur inter-îles aux Raromata'i devait présenter un motif impérieux de déplacement et présenter un certificat de vaccination ou un test négatif à l'embarquement de son vol.



On note également que le huis clos sera levé pour les manifestations et compétitions sportives. Par ailleurs, les rassemblements sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public seront limités à 50 personnes. Dans les établissements recevant du public (ERP), hors établissements sportifs, manifestations, et compétitions sportives, les espaces de restauration seront autorisés à rouvrir dans le respect du protocole “restauration”. Et les croisières seront autorisées à reprendre leurs activités sans dérogation préalable.



Les autres mesures de protection sanitaire sont maintenues. Pour rappel, les discothèques restent fermées. L’organisation de “bingo”, combats de coqs, fêtes foraines, événements festifs, marchés aux puces et vide-greniers demeurent interdits sur l’ensemble du territoire. Le filtre sanitaire au départ de Tahiti et Moorea vers les archipels reste également en vigueur. Le couvre-feu a toujours lieu de 22h à 4h pour l’archipel de la Société et de 21h à 4h pour les Australes.