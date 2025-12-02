

Nouvel an: Nuñez demande "réactivité et fermeté" aux forces de l'ordre

Paris, France | AFP | lundi 29/12/2025 - Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a demandé "fermeté et réactivité" des forces de l'ordre mobilisées pour les festivités du 31 décembre, lors d'une réunion lundi avec les préfets de région à laquelle a assisté l'AFP.



Utilisation illégale d'engins pyrotechniques, violences urbaines, tirs de mortiers d'artifices contre les forces de l'ordre et incendies de véhicules: "on ne s'attend pas à plus (d'incidents) que l'an passé mais c'est déjà beaucoup trop", a souligné Laurent Nuñez.



Chaque année, les instructions restent les mêmes: "beaucoup de réactivité et de fermeté dans les interventions" des forces de l'ordre en cas d'incidents, a rappelé le ministre.



Le dispositif de sécurité pour l'ensemble du territoire sera communiqué ultérieurement, a-t-on précisé à l'AFP.



A Paris, quelque 10.000 forces de sécurité intérieure seront mobilisées, a détaillé le représentant de la préfecture de police.



Dans la capitale, où "une forte affluence" est attendue au Trocadéro, au Champ-de-Mars, près de la Tour Eiffel, sur les Champs-Elysées, aux Halles ainsi qu'à Montmartre, les enjeux de sécurité concernent "l'attaque terroriste" et "le mouvement de foule, évité de justesse l'an dernier, (qui) sera pris en compte très sérieusement cette année sur les Champs-Elysées", a-t-il ajouté.



Ailleurs sur le territoire, l'an dernier, des incidents, à des degrés variables, avaient eu lieu dans "70 départements" et plus significativement dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes.



"Les territoires sur lesquels il y a des difficultés sont les mêmes ces dernières années", a observé le ministre.



Le renseignement territorial enregistre ces dernières semaines "moins de violences urbaines qu'en 2024 mais plus d'utilisation de mortiers d'artifice en zone police et zone gendarmerie", a-t-on rapporté.



Aux festivités de fin d'année s'ajoutent les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui se déroule actuellement au Maroc, la liesse des supporters pouvant entraîner des débordements en France.



Dimanche soir, la qualification de l'Algérie pour les huitièmes de finale a donné lieu à des incidents "rapidement contenus" notamment à Toulouse, Marseille, Lille et Roubaix.



"Les rassemblements festifs, on les encadre mais on ne tolère pas les violences sur les forces de l'ordre et les interruptions de circulation", a prévenu le ministre.



Par ailleurs, un dispositif policier sera mobilisé pour la grande prière prévue mercredi à partir de 19H00 à Bercy dans le cadre du rassemblement de la communauté chrétienne de Taizé, organisé depuis dimanche à Paris.



Toutes les mesures administratives ont été prises, dont l'interdiction de vendre du carburant au détail ou des mortiers d'artifice et autres engins pyrotechniques.

le Lundi 29 Décembre 2025






