Nouvel allégement du confinement dans les îles

Tahiti, le 27 avril 2020 - L'Etat et le Pays ont annoncé lundi la réouverture des commerces et restaurants au public dans les îles et le report du couvre-feu à 21 heures, comme à Tahiti et Moorea.



Pour ce qui concerne les archipels, qui n’ont toujours pas de circulation du virus, les mesures de restriction vont être également encore assouplies, après les premières annonces d’il y a dix jours. Ainsi, les espaces de restauration et les roulottes pourront accueillir à nouveau du public, à la seule condition de mettre en place des adaptations, une nouvelle organisation pour garantir la distanciation sociale et le respect des gestes barrières, comme pour Tahiti et Moorea. En revanche, les déplacements maritimes et aériens entre les îles et entre les archipels seront toujours interdits. En effet, pour assurer une surveillance active et un contrôle de l’épidémie, il faut s’assurer que les personnes restent bien sur leur île. Le couvre-feu sera toujours en vigueur et aux mêmes horaires qu’à Tahiti et à Moorea, c’est-à-dire de 21 heures à 5 heures du matin.