

Nouveau coup de filet des enquêteurs lié au cambriolage du Louvre

Paris, France | AFP | jeudi 30/10/2025 - La procureure de Paris a annoncé jeudi cinq nouvelles interpellations liées au casse du Louvre, dont un des cambrioleurs présumés, mais les bijoux volés, estimés à 88 millions d'euros, restent introuvables.



Ces nouvelles interpellations s'ajoutent à celles de deux trentenaires arrêtés samedi et qui sont soupçonnés d'avoir fait partie du commando de quatre hommes sur place. Eux ont été mis en examen et placés en détention provisoire mercredi soir.



Les cinq nouveaux interpellés sont en garde à vue pour une durée pouvant aller jusqu'à 96 heures.



Parmi eux se trouve un des cambrioleurs présumés, qui "était effectivement un des objectifs des enquêteurs", a précisé la procureure de Paris sur RTL, ajoutant: "On l'avait dans le viseur".



"Des traces ADN" le lient au vol, a précisé Laure Beccuau, suggérant qu'il faisait partie du commando ayant commis le 19 octobre en moins de huit minutes ce casse spectaculaire qui a fait le tour de la planète.



Les autres personnes placées en garde à vue "peuvent éventuellement nous renseigner sur le déroulement de ces faits", a éclairé la procureure, sans vouloir en dire plus sur leur profil.



Les nouvelles interpellations ont eu lieu à Paris et dans son agglomération, notamment en Seine-Saint-Denis, a-t-elle indiqué.



"Je redis tout mon soutien aux enquêteurs qui font preuve d'une mobilisation exceptionnelle. Bravo!", s'est félicité sur le réseau social X le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.



- "Déterminée" -



Les "perquisitions qui ont eu lieu au cours de la soirée et de la nuit ne nous ont pas permis de retrouver le butin de ce cambriolage", a déploré la procureure.



"Cette enquête, c'est comme un fil d'Ariane", a comparé Laure Beccuau, insistant: "mon rôle n'est pas d'être inquiète (sur le sort des bijoux) mais d'être déterminée", comme le sont aussi la centaine d'enquêteurs mobilisés.



Et de lancer un message à ceux qui détiendraient les bijoux: "Evidemment la justice saura tenir compte de l'absence de préjudice de ce cambriolage". "La coopération dans l'enquête, on en tient compte pour la peine évidemment", a-t-elle formulé plus explicitement.



Ces nouvelles interpellations "n'ont pas été du tout liées aux déclarations" des deux mis en examen, mais "à d'autres éléments dont nous disposons au dossier", les traces ADN, la vidéosurveillance ou encore l'examen de la téléphonie.



En garde à vue, les deux mis en examen - un arrêté à l'aéroport de Roissy alors qu'il tentait de rejoindre l'Algérie, l'autre à Aubervilliers (région parisienne) - "se sont livrés à des déclarations, que côté enquêteurs et côté magistrats du parquet, nous estimons minimalistes par rapport à ce qui nous paraît être démontré par le dossier", a-t-elle indiqué.



"Si on analyse leur casier, on ne peut pas effectivement considérer qu'ils font partie du haut du spectre de la criminalité organisée", a-t-elle décrypté à leur sujet.



La procureure a insisté sur l'idée de sortir "d'une image d'une criminalité organisée, type mafieux, avec le patron et tout un tas d'équipes qui gravitent autour de lui parce que ce sont des connaissances".



La criminalité organisée peut aussi se nourrir, selon elle, de "personnes recrutées sur les réseaux sociaux, n'ayant aucun casier judiciaire" et susceptibles de commettre des méfaits graves pour "des sommes qui nous sidèrent", sous-entendu modiques.



- "Marchés parallèles" -



La procureure s'est en outre attardée sur le rôle de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), qui explore "un certain nombre de marchés parallèles" car ce n'est sans doute pas sur le marché légal des oeuvres d'art que surgiront les bijoux.



Parmi les hypothèses des enquêteurs: celle que ces bijoux puissent "être une marchandise de blanchiment, voire de négociation dans le milieu", a-t-elle pointé.



L'affaire a provoqué des débats-fleuves sur la sécurité du Louvre, musée d'art le plus visité du monde.



Les syndicats de la culture ont pointé jeudi, dans un communiqué commun, un "sous-dimensionnement humain et organisationnel" et des "défaillances techniques" au Louvre.



Entendus mercredi par l'Inspection générale des affaires culturelles (Igac) dans le cadre de l'enquête administrative lancée après le casse, les syndicats CFDT, CGT, FSU, SUD, Unsa et CFTC expliquent avoir notamment fait état d'"effectifs très insuffisants", mais aussi de "systèmes d'alarme et de vidéosurveillance défaillants", pointant notamment des "zones blanches de communication radio et téléphoniques".



L'Igac doit prochainement remettre son rapport à la ministre de la Culture Rachida Dati. Celle-ci a assuré qu'elle prendrait "toutes les mesures qui s'imposent".

