

“Nous participerons à toutes les élections”

Tahiti le 17 septembre 2025 – “Te fenua tupuna mā’ohi te ora ia o te nuna’a” se propose comme l’alternative pour ceux qui prônent l’indépendance puisque selon son président Eugène Tetuanui, “la devise politique du tavini a complètement dévié : 48 ans après on en est où avec cette urgence d’être indépendant portée par ce parti politique ?” Eugène Tetuanui assure que son parti sera en course pour toutes les prochaines élections. Il a organisé une conférence de presse mercredi matin, pour clamer tout cela.



Te fenua mā’ohi te ora ia o te nuna’a renait de ses cendres. Ses ambition politique ont été présentées ce mercredi matin lors d’une conférence de presse organisée sur le site municipal de Outuaraea, à Faa’a. Ce petit parti avait été fondé puis dirigé jusqu’à très récemment par James Salmon, haut responsable du Tavini huiraatira et ancien ministre de l’Équipement sous le gouvernement Temaru en 2004. “On le sait tous, il est dans un âge avancé et il est également malade. Alors nous avons décidé de renouveler le bureau”, explique le tout nouveau président de ce “parti politique” Eugène Tetuanui. Le nom du parti a été quelque peu modifié en “Te fenua tupuna mā’ohi te ora ia o te nuna’a”. Et ce parti a acquis un caractère “officiel” depuis la publication au Journal officiel de ses statuts associatifs.

“La politique d’Oscar Temaru a complètement dévié” Son nouveau président explique que ce mouvement est une demande ancienne émanant de certaines personnes qui souhaitent voir “la création d’un deuxième parti politique en faveur de l’indépendance de ce Pays”. Eugène Tetuanui considère finalement qu’au fil du temps, “la devise politique du tavini a complètement dévié concernant l’indépendance”. Et, selon lui, les membres de son parti ne sont pas “seuls” à être persuadés que l’indépendance voulue par Oscar Temaru et Moetai Brotherson “ne va plus du tout dans le sens de l’indépendance originelle du Tavini huiraatira”.



Il rappelle que “cela fait 48 ans que le tavini huiraatira prône l’indépendance de notre Pays, en disant surtout que c’est urgent. Quarante-huit ans après on en est où avec cette urgence d’être indépendant portée par ce parti politique ?”



Eugène Tetuanui rappelle également qu’à l’époque où le Tahoeraa huiraatira que présidait Gaston Flosse était au pouvoir “le Tavini huiraatira, dont nous, a mené régulièrement des manifestations d’envergure pour gêner la politique de Gaston Flosse”.



Il rappelle aussi que lorsqu’Édouard Fritch a été élu président à la place de son mentor Gaston Flosse, le Tavini huiraatira de Oscar Temaru n’a plus organisé “de manifestation contre le gouvernement d’Édouard Fritch. Et malgré quelques tentatives de renversement, Oscar Temaru a dit qu’il fallait le laisser aller jusqu’au terme de son travail”. Eugène Tetuanui en vient même à se demander si un “accord secret” entre Oscar Temaru et Édouard Fritch n’a pas été signé. “C’est là qu’on a commencé à s’interroger. Et on s’est finalement rendu compte que la politique relative à l’indépendance menée par Oscar Temaru a complètement dévié.”

“On ne voulait pas faire de politique” Il y a quelques années, Eugène Tetuanui privilégiait l’engagement associatif, “car on ne voulait pas faire de politique, ce n’est pas notre place. Mais face à ces politiciens qui font la sourde oreille et le fait qu’ils méprisent les associations, on a décidé de nous présenter sur le plan politique”.



“Nous n’avons qu’à regarder comment Moetai Brotherson est devenu président. Cela n’a pas été le choix du Tavini huiraatira, c’est le souhait et surtout la décision d’une seule personne : Oscar Temaru. Et lorsqu’on regarde bien, Moetai Brotherson est plus proche du président Macron que d’Édouard Fritch.”



Selon le président de Te fenua tupuna mā’ohi te ora ia o te nuna’a, “toutes les décisions prises par le Président Macron pour gêner la vie des citoyens à aucun moment Moetai Brotherson ne s’est levé pour contrer tout cela”.



Eugène Tetuanui assure qu’ils vont être présents à toutes les élections, municipales, territoriales, législatives “et surtout pour la présidentielle”. Il explique qu’après avoir débattu avec l’équipe, la décision a été tranchée : “Nous participerons à toutes les échéances en attendant l’indépendance de Mā’ohi Nui, pour accéder à toutes les institutions pour donner notre avis et dire surtout ce que nous pensons pour le mieux du peuple mā’ohi.”



L’épreuve du feu aura lieu dès les prochaines élections municipales pour ce micro-parti indépendantiste. Elles sont prévues les 15 et 22 mars 2026.



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mercredi 17 Septembre 2025 à 20:23




