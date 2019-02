Nos bons plans pour la Saint Valentin

Après une série de représentations à Moorea, Huahine et Raiatea, The Magic Circus of Samoa, dirigé par Bruno Loyal a installé ses chapiteaux à Outumaoro, à Punaauia. Les représentations ont commencé samedi dernier. Au programme : des acrobaties, du rire, de la magie, du jonglage, le "globe de la mort", le tout réalisé par des artistes au top de leur forme. Un cocktail savoureux et parfait à proposer à votre moitié pour la soirée de la Saint Valentin.



Pratique : Magic Circus of Samoa, à Outumaoro, à 19 h. Tarif : 1 500 F pour les enfants (2 000 en VIP) et 2 500 F pour les adultes (3 000 en VIP). Billets en vente dans les magasins Carrefour Arue, Faa’a et Punaauia, chez Radio 1 à Fare Ute, sur ticket-pacific.pf. Les billets seront aussi en vente sur place avant le début du spectacle