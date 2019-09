"Nos Femmes", une comédie sur l'amitié

PAPEETE, le 16 septembre 2019 - Pierre Muller, Nicolas Arnould et Laurent Villanova vont interpréter trois copains dans la pièce Nos Femmes d'Éric Assous. Cette comédie s'interroge sur les limites de l'amitié. Donne-t-elle tous les droits ?



Éric Assous est un réalisateur, scénariste, auteur qui a imaginé de nombreuses pièces radiophoniques, mais aussi des scénarios pour la télévision, le cinéma et des pièces pour le théâtre. Il a signé Nos Femmes, passé sur grand écran en 2015.



" En fait ", indique Pierre Muller. " J'ai d'abord vu le film. Il se passe dans un appartement. En le visionnant, je me suis dit que cela devait être une pièce de théâtre ", poursuit celui qui a été séduit par " le texte ", " les tournures de phrase ".



Tout repose sur les mots



Il ajoute : " ce n'est pas une comédie qui mise sur la répétition, tout repose sur les mots. Un peu comme dans le Dîner de cons ou Le Prénom ".



Pierre Muller, acteur, s'est mis à la recherche de deux autres acteurs pour son projet. Nicolas Arnould et Laurent Villanova se sont engagés. Tous les trois ont travaillé sur la mise en scène. Même si " le texte se suffit quasiment à lui-même ", un ajustement a été nécessaire. En particulier dans le choix des dialogues. Finalement, pour la représentation tahitienne, ils sont tirés à la fois du film et de la pièce.



Le trio incarne des hommes de 50 ou 60 ans. Il a fallu ajouter, à la mise en place du texte, tout un travail sur le vieillissement des acteurs via le maquillage et la gestuelle.



35 ans de liens d'amitié



La pièce "Nos femmes" raconte l'histoire de Paul, Max et Simon, des amis de longue date. " Ils se connaissent depuis près de 35 ans ", précise Pierre Muller. Ils se retrouvent souvent " en célibataire " pour parler de leur femme.



Chacun a une relation très différente avec celle qui partage sa vie. Max par exemple ne vit pas sous le même toit que sa moitié. Paul est aux côtés d'une femme qui passe le plus clair de son temps à dormir et communique peu. " Ce qui ne le dérange pas, il est heureux ainsi ."



Enfin, Simon varie les plaisirs. " C'est un coureur de jupons ." Il a une femme lui aussi. " Et si lui s'autorise des écarts, il ne supporte pas qu'elle fasse comme lui ."



Un soir, comme à leur habitude, le trio se retrouve pour une partie de poker. Paul et Max attendent Simon. Lequel finit par arriver. " Mais en arrivant, il annonce qu'il vient de tuer sa femme ." Comment ses amis vont-ils réagir ? Peuvent-ils pardonner? Doivent-ils pardonner? L'amitié est-elle au-delà de tout, y compris du pire?



Max, intransigeant sur la moralité n'accepte pas que les autres s'opposent et n'aillent pas dans son sens. Paul à l'opposé de Max arrondit les angles. Il tient à ce que le trio survive, coûte que coûte.