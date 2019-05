Norbert Tarayre, un chef totalement "kiffant"

Norbert Tarayre : Destination Tahiti ou Chef Norbert “Préparez vos papilles”

Les événements :

Mercredi 5 juin de 16 h à 21 h30 : Sunset pirogue BBQ avec Norbert Départ de Vaitupa. BBQ et animation musicale au sunset.



Soirées Hôtels

Tahiti Ia ora Beach Resort managed by Sofitel

Vendredi 31 mai à 18 h 30 : Buffet polynésien revisité

Jeudi 6 juin à 19 h : Soirée Bistronomie du Fenua à quatre mains avec le chef Jérémy Martin et le chef Norbert Tarayre

Samedi 8 juin à partir de 18 h 30 : Soirée gastronomique autour de l’ananas avec le chef Marc Lintanf, Maheata Banner et le chef Norbert Tarayre.



Matinée rencontres, échanges et lunch

Norbert Tarayre part à la rencontre des étudiants polynésiens.

1 / Mini conférence sur son parcours ;

2 / Défi cuisine qui fera s’affronter trois groupes de dix élèves dans le but de préparer le repas du midi qui réunira les professeurs, la direction et les élèves. Lieu : Lycée Hôtelier de Tahiti.



MasterClass

Deux MasterClass sont organisées les mardi 28 mai au show room de Fisher and Paykel de 9 h à 12 h et le Mardi 4 juin de 16 h à 19 h au Tahiti Ia Ora Beach Resort Managed by Sofitel.