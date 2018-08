Nombreux hommages après la disparition de Rony Tumahai

PAPEETE, 27 août 2018 - Le représentant Tapura Huiraatira, maire de Punaauia, est décédé dimanche à l’âge de 69 ans des suites d’une hémorragie cérébrale. Rony Tumahai sera inhumé mercredi matin au cimetière municipal de Vaitavere. A Punaauia, un conseil municipal extraordinaire doit procéder " d'ici la semaine prochaine " à l'élection d'un nouveau maire.



Dans le cadre des obsèques de Rony Tumahai, une veillée mortuaire est organisée ce lundi à 19 heures, à l’attention des proches et de la famille de feu le tāvana vde Punaauia, au fare hamuira’a Taniera de Matatia.



Une veillée publique est programmée mardi à 19 heures à la mairie de Punaauia. Les obsèques de Rony Tumahai auront lieu mercredi matin. La levée du corps est prévue à 9 h 30 à la mairie de Punaauia. Une cérémonie religieuse suivra, au temple de Punaauia à 10 heures. L’inhumation se fera à 11 heures au cimetière municipal de Vaitavere, sur les hauteurs de la commune, à 11 heures.



Les messages de condoléances se succèdent en cette fin-août après le départ de Ronald Tumahai. Hospitalisé samedi à la suite d’une grave hémorragie cérébrale, le représentant Tapura Huiraatira maire de Punaauia est décédé dimanche soir, à l’âge de 69 ans, au centre hospitalier du Taaone.



Dans la soirée de dimanche, Edouard Fritch, en déplacement au Japon, a fait part de son " immense tristesse " : " C’est un compagnon de route, un ami, empreint d’humanité et de sens de l’intérêt public qui disparaît prématurément et qui va laisser un grand vide pour sa population de Punaauia, mais aussi pour tous ses amis du Tapura Huiraatira ", a déploré le président de la Polynésie française en soulignant que " l’ensemble du gouvernement s’associe à la douleur de son épouse, de ses enfants et de ses proches en cette épreuve. Nos prières les accompagnent en cet instant ".



Lundi matin, le président de l’assemblée de la Polynésie française adresse par voie de communiqué un message de condoléances en " souvenir d’un homme bon, sage et déterminé qui, par son engagement et ses actions au service de sa commune et de son pays, marquera à jamais le paysage politique polynésien ".



Lundi toujours, le président du Conseil économique social et culturel (CESC), Winiki Sage rend hommage à " un ami, un passionné du fenua qui nous a quitté bien trop tôt " et salue l’empreinte laissée par le défunt dans " la commune de Punaauia par ses actions notamment par son profond engagement en faveur de la protection de l’environnement et du développement durable ".



Dans un communiqué adressé lundi matin, le haut-commissaire René Bidal se dit "profondément peiné", et salut en Rony Tumahai le souvenir d'un homme " connu et respecté pour son esprit déterminé, pragmatique et dévoué qui servait une volonté d’inscrire sa commune dans les enjeux et les évolutions modernes, tout en ayant le goût des cultures et des traditions qui fondent l’Histoire de Punaauia ".



Des condoléances aux proches du défunt également adressées lundi matin par le vice-président. Teva Rohfritsch regrette la disparition d'un " compagnon de route ", " d’un homme de caractère, infiniment dévoué à ta population de Punaauia, agissant quotidiennement avec bon sens, rigueur et détermination ".



L’inhumation de Rony Tumahai sera organisée à 11 heures au cimetière municipal de Vaitavere, sur les hauteurs de la commune mercredi matin.