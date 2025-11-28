

Noël sous le signe de la solidarité

Tahiti, le 21 décembre 2025 - Le traditionnel Noël des solidarités organisé par la Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité s'est déroulé samedi au parc Paofai en présence de centaines d'enfants.





Ateliers de magie, de nutrition ou d'estime de soi : comme chaque année, des centaines d'enfants ont assisté, samedi matin, au traditionnel Noël des solidarités organisé par la Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité, qui s'est déroulé au parc Paofai. Dès 9 heures, le public a répondu présent pour assister aux nombreux ateliers mis en place, à l'image de Hinatea venue avec ses deux enfants. Pour cette mère de famille sans emploi, c'était l'occasion de passer un “bon moment” et de faire plaisir à ses enfants : “Financièrement, ce n'est pas toujours facile et aujourd'hui, c'est l'occasion de leur faire plaisir. Je vois qu'ils sont heureux, qu'ils profitent et ça leur fait du bien.”



Pour Valérie, l'une des intervenantes auprès des enfants, cette journée était aussi l'occasion de redonner “confiance” à des enfants pour lesquels “le quotidien n'est pas toujours facile”. “Aujourd'hui, il n'y a aucune différence entre ces enfants. Ils s'amusent tous ensemble et profitent d'une journée organisée pour eux loin des problèmes du quotidien.”

Rédigé par Garance Colbert le Lundi 22 Décembre 2025 à 06:38




