Nicole Bouteau tâte le terrain à Bora Bora

Bora Bora, le 12 février 2021 - La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, s’est rendue jeudi sur l’île de Bora Bora, pour échanger avec les professionnels du tourisme. Le secteur est de nouveau fortement impacté par la fermeture des frontières annoncée fin janvier.



Visite de terrain, jeudi à Bora Bora, pour la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, accueillie par le maire de l’île, Gaston Tong Sang. La réunion organisée par la commune de Bora Bora a permis à la ministre et aux représentants de l'État de présenter les dispositifs exceptionnels de soutien aux entreprises et de sauvegarde des emplois. Ces mesures seront mises en place afin de contrer les conséquences sociales et économiques pour la perle du Pacifique. La situation de Bora Bora est en effet unique, l’activité économique de l’île étant exclusivement dépendante du tourisme.



La rencontre a fait l'objet de nombreux échanges pour répondre aux demandes et préoccupations exprimées par les professionnels. La ministre a notamment réaffirmé la volonté du gouvernement d'une reprise du tourisme international dès le mois d'avril. Nicole Bouteau a convenu avec Gaston Tong Sang et le président du comité du tourisme, Rainui Besineau, de se déplacer de nouveau le mois prochain afin de profiter du quasi arrêt du tourisme pour mettre en place des programmes de formations ; que ce soit pour les salariés, les professionnels ou les demandeurs d’emploi.