Nicole Bouteau présente le renforcement du plan de sauvegarde des emplois à l'APF

Le 2 février, le Pays présentait ses nouvelles mesures d'urgence pour permettre aux entreprises du fenua de faire face à la crise économique suite à la fermeture des frontières du fenua aux touristes. L'objectif étant de "soutenir la consommation", "soulager les charges des entreprises" et "sauvegarder les emplois".Et ce mardi, Nicole Bouteau, ministre du Tourisme et du travail, a présenté à la commission législative de la santé, de la solidarité, du travail et de l’emploi de l'assemblée de la Polynésie française, le projet de loi du Pays portant modification du contrat de soutien à l’emploi (CSE) et portant création des dispositifs de sauvegarde de l’emploi mobilisables en cas de circonstances exceptionnelles et du code du travail.Ce projet de texte vient renforcer et aménager les dispositifs exceptionnels d’aide à l’emploi mis en place en mars 2020 dans le cadre de la pandémie qui avait entraîné la fermeture des frontières et le confinement pendant deux mois de la Polynésie. Le projet de loi sera présenté à l'assemblée en session extraordinaire le 18 février.