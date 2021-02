8,4 milliards pour tenter de sauver l'emploi

Le Diese passe à deux Smig

Le Deseti augmenté à 100 000 Fcfp

L'indemnité "exceptionnelle" réactivée

Les CAES deviennent les CIS

Davantage de soldes

Exonérations sur le travail handicapé

Les cotisations CPS et recouvrement d'impôts attendront

Salon du Tourisme prolongé, le chèque-voyage dans les tuyaux

Relancer le sport et la culture

Paniers solidaires et kits alimentaires

Front commun mardi matin à la présidence. Édouard Fritch s’est entouré de ses neuf ministres pour présenter les mesures d’urgence économiques et sociales destinées à compenser la saignée économique d’une fermeture des frontières aux touristes. Prise par le gouvernement central vendredi, la décision de fermer les entrées et sorties du territoire français en provenance ou à destination d’un pays extérieur à l’Union européenne (UE) "sauf motif impérieux", s’appliquera en Polynésie, et donc au tourisme, dès ce mercredi.Motivée par une "obligation de prévention sanitaire" devant la mutation galopante des variants, la décision fait craindre au président du Pays des "conséquences immédiates" sur l’économie locale. Outre les grands hôtels, la petite hôtellerie familiale et les compagnies aériennes, il faut également compter les artisans, les commerces, les transporteurs, la plaisance ou les activités nautiques qui seront potentiellement impactés par ces mesures dans les prochaines semaines. "Nous subirons à nouveau une chute de notre PIB pouvant fragiliser, voire mettre en péril, des pans entiers de l’économie polynésienne", a concédé Édouard Fritch, sur un ton solennel.Soumis à l’évolution de l’épidémie dans le monde et aux capacités d’accueil en réanimation du CHPF, la durée de cette nouvelle mise sous cloche du tourisme n’est même pas encore définie. C’est précisément ce qui inquiète le Pays. Car au-delà de trois mois, "ce ne seront pas les Covid mutants qui nous tueront, mais la crise économique, le chômage et les faillites". Raison pour laquelle, le gouvernement compte insister auprès de l’État pour que "cette fermeture dure au maximum deux mois". Une réponse qui sera bien sûr conditionnée à l’évolution de la pandémie.Interrogé sur la pertinence du maintien du couvre-feu malgré la fermeture des frontières aux touristes, Édouard Fritch a balayé cette option "tant que le Covid circule". En revanche, un allègement du couvre-feu est bel et bien en discussion avec le haussariat, indique le président.Dans la même configuration que lors du confinement, le gouvernement va tenter de "minimiser" les effets du manque à gagner pour les entreprises les plus touchées. "L’idée-force" des mesures à venir : "Libérer les activités internes à la Polynésie" d’une part et "assouplir certaines contraintes existantes" d’autre part. En résumé, il s’agit de "maintenir les emplois", "inciter à la consommation interne" et "éviter la crise sociale".Dans ce contexte, le Pays présentera à l’assemblée une modification de la loi du Pays sur l’emprunt Covid. Ce qui devrait permettre "d’ouvrir la possibilité d’un second prêt auprès de l’État" explique le président, qui ne cache pas sa "confiance" dans la solidarité nationale, malgré le silence de l'État sur les demandes des patrons. Pour l'heure, le Pays compte sur ses seuls moyens –limités– pour financer un ensemble de mesures pour l'emploi, recyclées mais renforcées depuis l'époque du confinement, jusqu'au 30 juin prochain. "Nous avons encore de la trésorerie disponible, il reste encore une partie de l’emprunt qui n’est pas tout à fait engagé aujourd’hui. Il faut payer et on va payer." Estimation de la facture : 8,4 milliards de FcfpMesure renforcée, la mise en place d’un Diese "amélioré" qui prévoit "le rehaussement du plafond du Diese à deux Smig" pour "des réductions de temps de travail pouvant aller jusqu’à 100%" et "une prise en charge des cotisations sociales de la partie aidée par le Pays". Coût de l’opération : 6 milliards de Fcfp.Pour les travailleurs indépendants, la version améliorée du Deseti prévoit une indemnité mensuelle de 60 000 Fcfp pour un arrêt partiel et jusqu’à 100 000 Fcfp de compensation pour un arrêt total, contre 70 000 Fcfp auparavant. Surcoût pour le Pays : 650 millions.Autre mesure ressortie de la période de confinement, "l’indemnité exceptionnelle" financée par le Pays en cas de licenciement. Celle-ci prévoit le versement de compensations aux licenciés économiques sur une période de trois mois, renouvelable une fois. Ainsi, pour un salaire inférieur à un Smig, l’indemnité sera de 65% du salaire (100 000 Fcfp), pour un salaire inférieur à deux Smig, elle sera de 55% (170 000 Fcfp), entre 3 et 4 Smig de 45% (275 000 Fcfp), et au-delà de 4 Smig de 40% (300 000 Fcfp). Coût de la mesure : 1,3 milliard de Fcfp.Enfin, les conventions d'aide exceptionnelle de solidarité (CAES) sont réactivées sous la forme de "Convention d’Insertion Sociale", afin de "verser au bénéficiaire ne disposant d’aucun revenu au sein du foyer une aide financière forfaitaire mensuelle sur une durée de 3 mois". Surcoût : 450 millions.Pour relancer la consommation des ménages et soutenir l'économie intérieure, le gouvernement a annoncé "en concertation avec la CCISM" une extension de la période des soldes. Pas de quoi révolutionner l'économie, mais toujours ça de pris pour le commerce local.La mesure était demandée bien avant l'annonce de la fermeture des frontières par le Medef, le gouvernement a, d'un côté, annoncé la prolongation du taux réduit à 2% des effectifs des entreprises pour l'obligation du travail handicapé, tout en proposant également d'exonérer des pénalités liées au non-respect de cette obligation pour les années 2020 et 2021…Le gouvernement propose également une suspension des pénalités et des majorations de retard aux régimes des salariés et des non-salariés pour l’année 2021, mais "pour les secteurs les plus touchés" uniquement. Édouard Fritch a annoncé que les conseils d’administration de la CPS –RGS et RNS– seront consultés respectivement les 28 et 8 février sur ces mesures.Le président du Pays a également annoncé qu'il demandera à l'administration fiscale un "examen bienveillant, d’une part des demandes de prorogation des délais de recouvrement de l’impôt et, d’autre part des pénalités de retard sur le recouvrement de l’impôt". Des demandes qui seront formulées par les contribuables et examinées "au cas par cas".Annoncée lundi, la prolongation du salon du tourisme jusqu'au 13 février a été rappelée par le président du Pays. Et ce dernier a indiqué que la ministre du Tourisme étudiait un projet de "chèque-voyage dans les îles - Titeti 'Āi'a" sous la condition d’un hébergement en pension de famille. "D’autres mesures sont à l’étude pour inciter nos résidents à faire du tourisme dans les îles", a également énuméré Édouard Fritch, sans plus de détails.Destinées à relancer l'activité intérieure en Polynésie, le gouvernement a annoncé que les protocoles sanitaires en vue de la reprise prochaine des activités des salles de sports, des salles de spectacles, des salles d’activités artistiques, des rencontres sportives, des expositions et des expoventes seraient "réajustés". Des mesures qui "feront l’objet d’une annonce commune avec le haut-commissaire".L'information avait déjà fuité, le "Festival Tahiti Tia Mai" devrait remplacer le Heiva cette année. Un festival de chants et danses avec un couplage d’expositions de costumes traditionnels". Par ailleurs, une commande de spectacles a été annoncée "au profit de personnes en difficulté et placées en centre d’accueil d’une part, et une commande de dix concerts diffusés sur TNTV d’autre part".Sur un volet plus social, le gouvernement entend enfin "multiplier" les paniers solidaires et les kits alimentaires en relation avec les commerçants et les producteurs agricoles. La prolongation des allocations familiales à 15 000 Fcfp pour les ressortissants du RSPF jusqu’au mois de juin 2021 est également annoncée.