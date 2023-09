"Nette hausse” de l'indicateur de la confiance des ménages

Tahiti, le 23 septembre 2023 – Selon les Comptes économiques rapides pour l'outre-mer (Cérom), l'indicateur de confiance des ménages au troisième trimestre 2023 a connu une “nette hausse”.



Entre le 1er et 18 août, les Comptes économiques rapides pour l'outre-mer (Cérom) – qui regroupent l'Agence française de développement (AFD), l'Institut de la statistique et l'Institut d'émission d'outre-mer – ont mené une enquête auprès de “850 ménages représentatifs des îles du Vent” sur l'indicateur de confiance qui résume l'opinion des ménages sur la situation économique. L'enquête révèle que cet indicateur est en “nette hausse au troisième trimestre 2023 par rapport au premier trimestre” au cours duquel les trois quarts des ménages Polynésiens avaient observé une “détérioration de la conjoncture au fenua”.



Ainsi, au troisième trimestre 2023, “près de la moitié des ménages anticipent une amélioration” pour les six prochains mois. Les ménages estimant que la situation économique du Pays s'est dégradée restent “majoritaires mais en baisse”. Dans le domaine du marché de l'emploi, “la plus large part des ménages” pense cependant que la situation va rester “inchangée” quand 40% d'entre eux pensent qu'elle devrait s'améliorer.



Selon l'étude, le ralentissement de l'inflation se fait ressentir. La hausse des prix reste intangible pour neuf ménages sur dix au troisième trimestre mais ceux ayant perçu “une forte évolution sont moins nombreux qu'au premier trimestre”, soit 57% contre 76%. Si les ménages estiment que leur situation financière est encore “fragile”, ils espèrent une amélioration dans les six prochains mois. Enfin, en matière d'intention d'achats, les ménages demeurent “circonspects”. 50% d'entre eux devraient les maintenir alors que 36% envisagent de les réduire.