

Netflix en passe de racheter Warner Bros Discovery pour créer un géant du divertissement

New York, États-Unis | AFP | vendredi 05/12/2025 - Quand Stranger Things rencontre Harry Potter: Netflix, le géant de la vidéo à la demande par abonnement, est en passe de racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars, mettant la main sur un immense catalogue de films.



Cette opération, annoncée vendredi par les deux groupes, permet aussi à Netflix d'acquérir le prestigieux service de vidéo à la demande HBO Max.



Il s'agit de la plus grosse opération de consolidation dans le domaine du divertissement depuis le rachat de Fox par Disney, pour 71 milliards de dollars en 2019.



Paramount Skydance et l'opérateur Comcast étaient également en lice pour le rachat, mais Netflix a proposé l'offre la plus élevée.



La plateforme de streaming video va verser 27,75 dollars par action à Warner Bros Discovery (WBD), valorisant l'entreprise 72 milliards de dollars, hors dette.



Selon des médias américains, le conseil d'administration de WBD souhaitait autour de 75 milliards de dollars, hors dette.



En juin, Warner Bros avait annoncé son intention de séparer ses divisions streaming et studios en deux sociétés distinctes cotées en Bourse.



"Cette séparation devrait maintenant être achevée au troisième trimestre 2026, avant la finalisation de cette transaction", indique le communiqué.



- Réorganisations stratégiques -



"Notre mission a toujours été de divertir", a commenté Ted Sarandos, directeur général de Netflix, cité dans le communiqué.



"En combinant l'incroyable bibliothèque de séries et de films de Warner Bros — des classiques intemporels comme Casablanca et Citizen Kane aux favoris modernes comme Harry Potter et Friends — avec nos titres qui définissent la culture [d'aujourd'hui] tels que Stranger Things, KPop Demon Hunters et Squid Game, nous serons en mesure de le faire encore mieux", ajoute-t-il.



De son côté, David Zaslav, le PDG de WBD, a souligné que l'opération réunissait "deux des plus grandes entreprises de récits au monde pour offrir à encore plus de gens le divertissement qu'ils aiment le plus regarder."



Ce rachat doit encore obtenir notamment les feux verts des régulateurs et des actionnaires de WBD, avec l'objectif d'être finalisé d'ici 12 à 18 mois.



"Si cet accord peut surmonter rapidement des obstacles réglementaires importants, il est probable que des économies considérables soient réalisées", a souligné dans une note l'analyste Danni Hewson, d'AJ Bell.



"La question de savoir combien de ces économies seront répercutées sur les abonnés des plateformes de streaming ou si Netflix sera perçu comme ayant trop de pouvoir sur les prix sont l'un des domaines qui fera l'objet d'un examen approfondi dans les mois à venir", ajoute-t-il.



Lors d'une conférence téléphonique pour les analystes vendredi, le directeur financier de Netflix, Spencer Neumann a fait valoir plusieurs bénéfices espérés, dont la capacité d'attirer davantage d'abonnés, mais aussi des économies de l'ordre de 2 à 3 milliards de dollars par an, trois ans après la finalisation de l'opération.



Netflix indique qu'il entend conserver les activités de Warner Bros, notamment les sorties de films en salles. La plateforme affirme aussi que cette méga acquisition va lui permettre d'étendre sa capacité de production studio aux États-Unis et de continuer à accroître ses investissements dans les contenus originaux.



La bataille du streaming et la décroissance de la télévision traditionnelle entraînent des réorganisations stratégiques majeures parmi les grands acteurs américains.



Pour rivaliser avec Netflix et Disney, les concurrents cherchent à s'unir pour se renforcer dans le streaming et améliorer leur rentabilité.



Le géant Amazon avait ainsi racheté en 2021 le mythique studio hollywoodien MGM pour 8,45 milliards de dollars, s'emparant d'un catalogue de plus de 4.000 films, dont les "James Bond" et "Rocky".



Selon le New York Post, des responsables de la Maison-Blanche se seraient récemment inquiétés de la possible acquisition de WBD par Netflix, risquant selon eux de donner à la plateforme vidéo une position dominante sur le marché américain des contenus.



A la Bourse de New York, l'annonce était accueillie fraîchement par les investisseurs, l'action Netflix cédant 1,5% aux alentours de 14H50 GMT.



L'opération fera probablement "l'objet d'un examen approfondi de la part des régulateurs américains et européens, car il soulève des craintes légitimes de monopole", a commenté dans une note Kathleen Brooks, de XTB. "De plus, si l'accord échoue ou n'obtient pas les approbations, Netflix devra verser près de 6 milliards de dollars à Warner Bros", ajoute-t-elle, expliquant ce recul en Bourse.

le Vendredi 5 Décembre 2025 à 05:56 | Lu 104 fois





