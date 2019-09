Négociations de la dernière chance à l'Intercontinental Tahiti

PAPEETE, 4 septembre 2019 - Un ultime round de négociations s’est tenu mercredi après-midi à l’Intercontinental Tahiti pour éviter le déclenchement d’une grève à l’appel de la confédération O Oe To Oe Rima.



Sans accord, le resort de Faa’a demeure sous la menace d’une grève dès jeudi zéro heure. Direction et syndicat ont participé à une négociation de la dernière chance, mercredi en fin d'après-midi. Les discussions butent encore sur la demande de révision du décompte des congés payés en vue d’un total de 6 semaines par an.



Les salariés encartés O Oe To Oe Rima de l’hôtel de luxe demandent aussi l’instauration d’une prime de nuit de 15 % du salaire horaire, passé 20 heures. Ils réclament en outre la revalorisation effective à 6 % du service de charge, sur la base d’un paiement mensuel.



La confédération O Oe To Oe Rima est déjà à l’initiative d’un mouvement de grève à l’Intercontinental Moorea, déclenché depuis jeudi dernier et suivi par près de 70 % du personnel sur place, de l’aveu de la direction de l’hôtel. Atonia Teriinohorai, le secrétaire général de la confédération est en déplacement depuis lundi à Bora Bora, dans la perspective d’une possible extension du mouvement social dans les deux hôtels que compte la chaîne Intercontinental sur l’île.



O Oe To Oe Rima est assez faiblement représenté dans le personnel des hôtels de Tahiti et Bora Bora, contrairement aux confédérations CSTP/FO et CSIP. Mais les adhérents de ces deux confédérations syndicales amies pourraient se joindre aux débrayages, en cas de grève.



Dans ce contexte, le groupe hôtelier a annoncé qu’il ne serait pas représenté au salon du Tourisme, ce week-end : "les hôtels InterContinental, le restaurant Le Lotus, The Brando, les hôtels Maitai, le Moorea Dolphin Center, Polynésie Voyages et le Paul Gauguin ne seront donc pas présents au parc des expos de Mamao les 6-7-8 septembre", a-t-il précisé lundi.