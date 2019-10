Natuarai dévoile sa nouvelle collection

PAPEETE, le 14 octobre 2019 - Mihia Degage, créatrice de la marque Natuarai, organise une soirée "défilé de mode" vendredi pour présenter sa nouvelle collection et fêter les quatre ans de sa marque. Après avoir contenté les hommes, elle s'est mise à proposer des modèles pour les femmes.



La nouvelle collection de la marque de vêtements Natuarai se décline autour de trois grands thèmes : le pihiti, cet oiseau bleu des Marquises, le merahi (ange) pour apporter une touche blanche et le varoa pour le côté noir. Au total, pour illustrer ces trois thèmes Mihia Degage a pensé une cinquantaine de nouveaux modèles.



Natuarai est une marque " moderne tropicale, locale ". Elle a été lancée il y a quatre ans par Mihia Degage qui dit " allier les matières ". Elle utilise par exemple du chambray, du jean, de nouvelles matières comme l'organza mais aussi des broderies ou bien encore des matières fluides.



Inspirée par les Australes



La créatrice part de coupes traditionnelles, auxquelles elle apporte une touche moderne. " Je suis originaire de Australes, cet archipel m'inspire depuis toujours ", dit-elle à propos de l'origine de sa marque. Elle repense aux dimanches dans son île et aux habitants qui s'habillaient de jolies tenues et de grands chapeaux.



" Au début, j'ai commencé par imaginer des chemises pour mon tane. Parce qu'il ne trouvait pas ce qu'il voulait, il avait envie de choses plutôt sobres, bien ajustées, pas trop colorées ." La marque porte le nom de son fils et a vu le jour sur la base de vêtements pour les hommes.



Petit à petit l'entourage de Mihi Degage a porté un intérêt croissant à ses créations, encourageant l'enseignante à poursuivre sur cette nouvelle voie.



Il y a deux ans, elle s'est mise à développer des chemises pour femmes ainsi que des modèles pour les petits garçons.



Elle va continuer en ce sens et agrandir l'offre pour les tane avec des pantalons, des chapeaux, plus tard des ceintures et caleçons. Ensuite, elle pourrait se lancer dans la création de vêtements pour les petites filles. À terme, elle aimerait exporter sa marque.



En attendant, elle organise la soirée défilé pour présenter sa nouvelle collection et élire l'égérie Natuarai (femme et homme) pour l'année à venir.