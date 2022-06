Nateahi Sommer et Julien Bell 'aito de l'eau libre à Raiatea

Raiatea, le 13 juin 2022 - La troisième et dernière étape du championnat d’eau libre de Raiatea s’est déroulée samedi à Uturoa au motu Ofetaro. Dans ce cadre idyllique, Julien Bell et Nateahi Sommer ont encore dominé l’épreuve. Grace aux résultats de celle-ci, les deux athlètes ont également été sacrés champions d’eau libre 2022 à Raiatea.



Le motu Ofetaro de Uturoa a accueilli, samedi, la troisième et dernière étape du championnat Dream Swim d’eau libre de Raiatea. Philippe Calmels, directeur technique du Club de Natation du Tapioi (CNT), avait réservé un beau parcours aux nageurs. Comme pour les étapes précédentes, deux boucles étaient disponibles. Une première de 500 mètres pour les plus petits, et une seconde marquée par 3 bouées en triangle pour les distances de 750 m (1 tour), 1 500 m (2 tours) et 3 km (4 tours).



C’est sous un temps couvert que les compétiteurs ont pris le départ. Le premier tronçon était le plus technique car les nageurs devaient longer la plage en se faufilant entre les coraux tout en remontant le courant. Puis pour les deux tronçons suivants, les athlètes pouvaient profiter du courant portant de coté en faisant attention à ne pas perdre le cap. À l’issue de l’épreuve, aux 1 500 mètres, c’est Maxime Paget qui est arrivé premier au scratch en 29'44. Marion Alexandre finit première féminine et seconde au scratch en 29'52.

Nateahi Sommer athlète complète



La compétition de samedi était la dernière étape du championnat Dream Swim d’eau libre 2022 de Raiatea. Les points des étapes de Iriru et de Miri Miri ont été ajoutés à ceux de Ofetaro pour le classement toutes catégories confondues. Au final, c’est Nateahi Sommer qui remporte en scratch le championnat chez les dames avec le meilleur temps cumulé. Elle finit aussi première en Junior filles. Hélène Lemaire se classe première chez les Avenir filles, Capucine Paget première en Jeune filles et Vaeatea Leroi première en senior.



Peu de surprise chez les hommes, puisque Julien Bell a remporté toutes les étapes du championnat en scratch. Il décroche donc logiquement la victoire au général chez les hommes, et la première place en senior hommes. Maxime Paget finit premier en Avenir garçons, Yael Coronado Hermens premier en Jeune garçons et Ariimoana Carrecho premier en Junior garçons.



Pour l'épreuve reine du 3 km, Julien Bell arrive premier en scratch en 42'35. Chez les femmes, impressionnante performance de Nateahi Sommer, 15 ans, qui a remporté la Vendée Va'a avec l'équipe du Vahine Hoe no Raromatai en France il y a deux semaines et qui est sortie victorieuse en cadette de la Aito Race 2022 la semaine dernière. Elle s'impose encore une fois en natation cette fois-ci, en bouclant les 3 km en 45'45, se classant première femme sans matériel et troisième au scratch, derrière Audrey Michon, première femme en nage avec matériel, qui termine en 44'29.

Les réactions Nateahi Sommer, championne de la Dream Swim 2022

"J’ai profité de la glisse"



"Il faisait beau et c’était pas trop difficile. Pour moi, c’était plus facile que les deux dernières étapes. Le parcours était plus rapide. Je me sentais bien, dès le début j’ai fait en sorte de me démarquer. Parce que je sais que sinon, Inès est capable de garder mon rythme et de rester pas loin de moi. Donc j’ai tracé au départ. J’ai tenu comme ça pendant les quatre tours, j’ai profité de la glisse sur certains tronçons. Concernant le championnat, c’était quand même dur sur les trois étapes. Mais je suis contente d’avoir réussi."

Julien Bell, champion de la Dream Swim 2022

"La difficulté était dans la distance pour remonter le motu"



"Pour cette troisième et dernière étape de la Dream Swim, on a eu pas mal de jeunes nageurs, c’était une super ambiance. Il y avait du beau temps aussi, avec comme toujours un beau parcours. La difficulté ici était dans la distance pour remonter le motu, avec un petit peu de vent et pas mal de courant. Mais c’est le propre de l’eau libre, il faut s’adapter aux conditions. Concernant le championnat, c’était super de le faire en trois étapes, sur trois motu différents avec une bonne ambiance à chaque fois. À refaire ! Vivement l’année prochaine !"

Les classements de la 3e étape de la Dream Swim au Motu Ofetaro

Rédigé par V.Leroi le Lundi 13 Juin 2022 à 16:29 | Lu 157 fois