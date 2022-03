Une première dans l’eau à Iriru

Raiatea, le 27 mars 2022 – La seconde étape du championnat d’eau libre de Raiatea, la Dream Swim, s’est déroulée samedi au motu Iriru, à Taputapuātea. Dans ce cadre idyllique, Julien Bell et Nateahi Sommer ont dominé l’épreuve.



Après la première étape qui s'est déroulée fin février au motu Miri Miri, à Tumaraa, la deuxième levée du championnat d'eau libre de Raiatea s’est tenue, samedi, dans la commune de Taputapuātea. Les nageurs ont pu profiter de conditions exceptionnelles, comme l’explique Philippe Calmels, le directeur technique du Club de Natation du Tapioi (CNT). "On a de la chance, une météo magnifique, un plan d’eau exceptionnel. Pas trop de vent ni de courant donc le temps idéal pour lancer la course", a expliqué l'intéressé.



Au programme, comme pour la première étape, un parcours de 500 mètres pour les plus petits était disponible. Le second parcours, balisé par trois bouées en triangle, permettait quant à lui de s’aligner sur 750 m (un tour), 1 500 m (deux tours) et 3 km (quatre tours).



À l’arrivée des 1 500 m, c’est Maxime Paget qui finit premier au classement scratch en 37'30. Vanille Tetuanui, troisième au scratch, est la première féminine avec un temps de 42'33.

Julien Bel encore Sur les 3 kilomètres, c’est Julien Bell, déjà vainqueur de la première étape, qui arrive premier au scratch en 49'58, suivi de près par Nateahi Sommer, 15 ans, troisième au scratch et première féminine, qui conclut en 55'17. "On dirait que la course était plus facile que celle de Miri Miri [la première étape du championnat, ndlr]. Il y avait moins de vent. Ça faisait deux semaines que je n’avais pas nagé donc, c’est une bonne reprise", a indiqué la jeune nageuse. "Je voulais rattraper les garçons devant, je n’y arrivais pas, mais du coup j’ai continué toute seule. J’ai essayé de les garder en vue et j’ai tenu. Maintenant, il ne reste plus qu’à garder le même rythme et la même place pour la dernière étape".



C’est la première fois qu’une compétition de natation est organisée au motu Iriru. C’est d’ailleurs pour permettre aux nageurs de concourir dans différents spots autour de Raiatea que ce championnat a été créé. L’objectif est de "montrer qu’il est magnifique de nager à Raiatea".



Ces compétitions restent cependant ouvertes à tous. Samedi, un groupe d’élèves, internes au lycée professionnel de Uturoa en sortie sur le motu Iriru, ont d’ailleurs pris part à la course. Ils se sont alignés sur le 750 mètres. Faatauhi Tetauira, 17 ans, est arrivé premier ex-aequo. Il raconte : "Ça a été dur ! On est en sortie au motu et on a vu la compétition se préparer. On a demandé si on pouvait essayer, et donc on a nagé. C’était cool, mais dur. Le parcours est long, on n’a pas l’habitude ! On va voir si on peut venir avec nos surveillants pour la prochaine étape."



La prochaine et dernière étape du championnat Dream Swim se déroulera le 11 Juin au motu Ofetaro, à Uturoa. À l’issue de celle-ci, les champions de Raiatea d’eau libre seront récompensés selon un système de points sur les trois étapes. La compétition reste ouverte à tous, l’objectif étant de faire nager tout le monde.

Tous les résultats





Rédigé par V.Leroi le Dimanche 27 Mars 2022 à 16:18 | Lu 156 fois