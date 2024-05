Le corps d’un homme repêché dans le port de Papeete

Tahiti, le 11 mai 2024 - Le corps d’un jeune homme a été repêché ce samedi matin dans le port de Papeete, selon nos confrères de Polynésie la 1ère.



L’information a été révélée ce matin, samedi, par nos confrères de Polynésie la 1ère. Le corps d’un marin âgé de 29 ans a été repêché tôt dans la matinée, aux alentours de 7 heures ce samedi, dans le port de Papeete. Il s’agissait, toujours selon la chaîne de Pamatai, d’un " gardien de la SNC Aremiti".



La DTPN et la gendarmerie ont opéré conjointement pour sortir le corps de l’eau. Une enquête a été ouverte par la police nationale et une autopsie va être réalisée pour déterminer la cause du décès.



Plus d'informations a venir.