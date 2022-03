Course en eaux claires à Raiatea

Tahiti, le 28 février 2022 - Samedi s’est déroulée la première étape du championnat de Raiatea de nage en eau libre au motu Miri Miri, à Tumaraa. Les nageurs ont bravé le vent et le courant, et Julien Bel et Ines Paget se sont imposés sur le parcours de 3 km.



La première étape du championnat de Raiatea de nage en eau libre s’est déroulée samedi. Une vingtaine de nageurs ont participé à cette compétition organisée par le Club de natation du Tapioi (CNT). Elle s’est déroulée au motu Miri Miri, dans la commune de Tumaraa. Un parcours de 500 mètres pour les plus petits était disponible. Pour les plus grands, un parcours en triangle de 250 m de côtés, balisé par des bouées, permettait de s’aligner sur 750 m (1 tour), 1,5 km (2 tours) et 3 km (4 tours).



Les conditions météo ont permis une belle course. Le soleil était au rendez-vous mais le vent s’est levé pendant l’épreuve, ce qui a engendré du clapot et du courant. Le parcours étant en triangle, chaque longueur proposait donc une difficulté différente. Les nageurs ont dû s’adapter et faire travailler leur mental. Ainsi, Laura Diliddo s’est imposée sur le parcours de 1,5 km en 41'49, suivie par le premier homme Maxime Paget qui a fini en 45'47.

Inès Paget, 13 ans, quatrième au scratch sur le 3 km Sur les 3 km, c’est Julien Bel qui a dominé la course en 1h00'10. Le nageur de 35 ans, qui a commencé la natation à 4 ans, a suivi un parcours sports-études aux dauphins du Toec de Toulouse. Depuis il quitté la compétition mais déclare continuer à nager pour la forme et le plaisir. “C’est la troisième compétition que je fais sur Raiatea. Je me suis un peu préparé en intensifiant mes entraînements le mois précédant la compétition. Pendant la course, il y a forcément eu de la bagarre, parce que tu ne sais pas où sont les autres concurrents, t’as pas trop de visibilité, tu ne sais pas s’ils sont derrière toi”.



La jeune Inès Paget, 13 ans, a réalisé une très belle performance en finissant les 3 km en 1h09'41. La nageuse du CNT a su dompter les éléments en arrivant première femme et 4e au classement scratch. Elle explique avoir commencé la natation, “parce qu’on vit près de l’eau, donc c’est bien de savoir nager. J’ai commencé quand j’étais petite, malheureusement j’ai parfois dû arrêter par manque de maître-nageur”, a indiqué la jeune championne. Cette dernière s'était par ailleurs classée troisième il y a trois ans sur le 5 km de la traversée Taha’a-Raiatea. “Je suis très contente de ma course, ça s’est passé comme prévu. Je n’étais pas sûre d’être première, car il y avait Nateahi, mais là je me suis bien préparée avec le stage de natation pendant les vacances”.

Philippe Calmels, maître-nageur et directeur technique du CNT “Je suis très fier de mon groupe junior qui ont tous réalisé de belles performances. Surtout Inès avec laquelle on travaille beaucoup à l’entraînement. Elle a un petit manque de confiance en elle, donc on l’a bien motivée et elle a réalisé une course remarquable. Première de sa catégorie, elle a tenu les grands, elle fait première femme au scratch, elle n'a rien lâché. Je suis vraiment très fier d’elle.

Je remercie tous les bénévoles sans qui la course n’aurait pas lieu, et je donne rendez-vous à tout le monde pour la prochaine étape à Iriru, ce sera une première édition là-bas. J’espère que les conditions météo seront réunies. Et j’invite tout le monde, c’est le club de natation qui organise mais c’est vraiment ouvert à tous. Surtout ceux qui veulent découvrir les motu à la nage. La nage en eau libre ici c’est le paradis, il faut le partager avec un maximum de monde."

Retour sur la Dream swim C’est la première fois que les Dream swims de Raiatea se déroulent sous forme de championnat. Chaque étape se déroule dans l’une des trois communes de Raiatea afin de faire découvrir les différents endroits de nage autour de l’île. L’objectif du championnat est de tenir en haleine les nageurs, en lançant le défi de trois dates pour devenir champion de Raiatea en eau libre. La compétition est ouverte à tout le monde et à la portée de tous. Il suffit de participer et d’être bien placé pour marquer un maximum de points.

Les résultats





Rédigé par V.Leroi le Lundi 28 Février 2022 à 15:22 | Lu 71 fois