

Natation – Une Web Confrontation animée

Tahiti, le 22 juin 2026 - Le bassin de Tipaerui a accueilli ce week-end une compétition baptisée Web Confrontation programmée à l’échelle nationale et qualificative pour les Championnats de France U12 et U13. Le rendez-vous était toutefois ouvert à toutes les catégories d’âge. Malachy Adams y a établi deux records en 14 ans, Jules-Evan Mandilou Lee repousse quant à lui la meilleure performance des 13 ans sur 100 m. NL.



La Fédération française a créé il y a quelques années une compétition dénommée Web Confrontation et organisé simultanément dans toutes les régions françaises. La compilation des résultats permet d’établir les chronos des grilles de qualification pour les Championnats de France U12 (2014) et U13 (2013) organisés traditionnellement en décembre. La Fédération tahitienne de natation (FTN) et ses meilleurs benjamins doivent donc attendre la publication des résultats de la Web Confrontation pour entériner les qualifications aux Championnats benjamins. Cela étant, plusieurs benjamins tahitiens ont déjà la garantie de participer aux Championnats nationaux compte tenu de leurs bons chronos déjà établis cette saison et qui rentreront sans nul doute dans les grilles de qualification.



C’est notamment le cas de Jules-Evan Mandilou Lee qui devrait participer à plusieurs épreuves aux Championnats de France benjamins 2026 et qui a déjà eu le bonheur de décrocher des titres nationaux dans sa catégorie d’âge en 2025. Le jeune nageur du CNP a établi ce week-end un chrono de référence en battant la Meilleure Performance des 13 ans sur 100 m. NL en 57’’ 22.



Un autre nageur a aussi bousculé le tableau des records dans une catégorie d’âge supérieure, la réunion de ce week-end n’était pas ouverte en effet uniquement aux benjamins mais à toutes les catégories d’âge. Malachy Adams licencié de l’OLP et autre grand espoir de la natation locale a amélioré samedi les MP 14 ans sur 200 m. NL en 2’ 01’’ 19 et sur 400 m. NL en 4’ 15’’ 24. Heiva Cartron du CNP s’est aussi distingué en améliorant la MP 14 ans sur 50 m. papillon en 26’’ 57. D’autres jeunes espoirs ont également réalisé des chronos intéressants tels Naherehau Yun Teauroa (OLP), Paolo Grolli (CNP) ou la sociétaire de FSN, Vaikehau Defaix.

Tahiti représenté aux Championnats de France Elite et Masters



La Web Confrontation a également mis en exergue des nageurs déjà bien expérimentés tels Hawaiki Moro (OLP) qui a multiplié les succès chez les dames, Oscar Busset (I Mua) dominateur chez les messieurs dans les épreuves de brasse et Jean-Marc Rimaud (OLP) qui reste un formidable compétiteur à 35 ans mais il est vrai que son implication en natation lui permet de rester à haut niveau en triathlon où il est l’un des ténors locaux de la discipline.



D’autres ténors auront l’occasion de se distinguer prochainement mais à l’échelon national. Déotille Videau, Naël Roux et Sosthène Videau accompagnés de Sylvain Roux le directeur technique de la FTN se sont envolés vers Paris vendredi dernier pour participer aux Championnats de France Elite qui auront lieu à Saint-Etienne du 27 juin au 2 juillet. Le groupe va affiner sa préparation à l’Insep à Paris avant de partir vers Saint-Etienne où il rejoindra Lili Paillise et Nicolas Vermorel qui tenteront de porter haut, eux aussi, les couleurs du Fenua.



Mais la natation sera également à l’honneur de jeudi à dimanche lors des Championnats de France Master dit des Maîtres à Tarbes. Sept anciens nageurs qui ont marqué en leur temps la natation locale participeront à l’événement, Bernard Costa du CNP et six licenciés de I Mua.



La Web Confrontation a marqué la clôture de la première partie de saison, la reprise des compétitions étant programmée en septembre. Quant à l’actualité concernant le site de natation retenu pour les Jeux du Pacifique 2027, ça semble plutôt en standby à l’heure actuelle. L’option du bassin éphémère reste prioritaire pour les décideurs mais sans que les démarches semblent beaucoup avancer selon les propos recueillis ce week-end autour du bassin de Tipaerui auprès de membres de la Fédération tahitienne de natation.



Patrice Bastian





Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 22 Juin 2026 à 16:27 | Lu 278 fois



