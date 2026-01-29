

Natation – Un début de saison stimulant en grand bassin

Tahiti, le 16 février 2026 - La Fédération tahitienne de natation (FTN) a organisé sa première compétition de la saison 2026 en grand bassin ce week-end à la piscine Tipaerui. Plusieurs nageurs ont réalisé des performances de valeur, un fait peu coutumier en début de saison et très prometteur pour les échéances à venir et notamment nationales et internationales.



Retour en grand bassin samedi et dimanche pour les nageurs locaux après une fin de saison 2025 programmée en petit bassin et un passage par l’eau libre le dimanche précédent. Traditionnellement, le premier rendez-vous en grand bassin en début de saison ne donne pas lieu à des performances marquantes, mais le Meeting 50 mètres de ce week-end à la piscine Tipaerui a dérogé à la règle.



Sylvain Roux, le directeur technique de la Fédération tahitienne de natation (FTN) et responsable du Centre de performance polynésien (CPP), a d’ailleurs évoqué sa satisfaction quant au bilan du Meeting : “En général, la première compétition de la saison en grand bassin n’est pas propice à des performances intéressantes après quelques semaines d’entraînement, mais étonnamment, il y a eu plusieurs belles performances ce week-end. Déotille Videau a de nouveau réalisé des temps du niveau des Championnats de France élite sur 200 m papillon et quatre nages. Enoa Vial s’est qualifié pour les Oceania et pour les Championnats de France juniors sur 1 500 m nage libre et nous avons aussi les jeunes qui avaient déjà réalisé des belles performances aux Championnats de France benjamins au mois de décembre comme Malakai Adams, Heiva Cartron et Teraiarii Falchetto qui ont réalisé ce week-end des chronos qualificatifs pour les Championnats de France juniors sur deux courses chacun et démontré qu’ils avaient encore progressé depuis décembre. C’est une saison qui se présente bien car je suis très satisfait du niveau de performance enregistré au Meeting par rapport au fait que l’on soit en début de saison.”

Un programme chargé à venir pour l’élite



Outre les chronos de référence réalisés ce week-end, notons que Toreana Narii et Hawaiki Moro ont capitalisé des médailles d’or chez les dames, tout comme Naël Roux qui a démontré chez les messieurs qu’il était revenu à un très bon niveau après un séjour en métropole pour ses études et une saison 2024-2025 passée au club de Saint-Raphaël sans grand enthousiasme. On retiendra aussi la performance de Naherehau Yun Teauroa qui n’a cédé que 38 centièmes à Naël Roux sur un épique 200 m quatre nages.



Le bon degré de forme déjà affiché ce week-end par l’élite et par les meilleurs jeunes est encourageant en vue des nombreuses échéances nationales et internationales à venir. Au mois d’avril, les nageurs du CPP et peut-être de certains clubs participeront à la compétition Age Group en Nouvelle-Zélande. Déotille Videau, Naël Roux et Enoa Vial, les qualifiés jusqu’à présent, seront en lice aux Oceania à Fidji mi-mai. Déotille Videau tentera d’y réaliser des chronos qualificatifs pour les Championnats d’Europe juniors de juillet car la Fédération française a référencé les Oceania pour y parvenir. En revanche, le CPP va faire l’impasse sur les Championnats de France juniors fin mai, privilégiant les Oceania dans le Pacifique. Rappelons que Déotille Videau, Enoa Vial, Paolo Grolli, Naherehau Yun Teauroa, Malakai Adams, Heiva Cartron et Teraiarii Falchetto ont réalisé des temps de qualification pour les Championnats de France juniors mais ne devraient pas y participer compte tenu du choix fait par le CPP. Mais certains de ses qualifiés pourraient tout de même faire le déplacement en France si leurs clubs le décident. Naël Roux et Déotille Videau feront le voyage en métropole au mois de juin à l’occasion des Championnats de France élite et, si tout se passe bien pour Déotille Videau à Fidji, elle prendra la direction de l’Allemagne pour les Championnats d’Europe juniors fin juillet.



Vaste et prestigieux programme donc dans les mois à venir pour l’élite de la natation tahitienne qui étoffe constamment son réservoir de jeunes espoirs comme on a encore pu le constater ce week-end. Prochain rendez-vous local à Tipaerui le samedi 28 février avec la Coupe Esposito.



Patrice Bastian

