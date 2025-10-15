

Natation – Des Championnats de Polynésie enthousiasmants

Tahiti, le 28 octobre 2025 - La Fédération tahitienne de natation (FTN) a organisé ses Championnats de Polynésie 2025 en bassin de 25 mètres à la piscine Pater de vendredi à dimanche. Les tablettes des chronos de référence y ont été bousculées avec cinq records de Polynésie et cinq meilleures performances (record par catégorie d’âge). Déotille Videau, Sosthène Videau et Naël Roux se sont particulièrement distingués.



La piscine Pater a vécu pendant trois jours, de vendredi à dimanche, des Championnats de Polynésie en petit bassin particulièrement animés. Le programme y était dense avec 41 épreuves hommes et femmes et de multiples départs entre séries et finales pour chacune des épreuves qui ont réuni 165 nageurs de Tahiti, Raiatea et de Nouvelle-Calédonie. Mais l’événement a aussi été marqué par une multitude de performances de référence entre records de Polynésie et meilleures performances par catégorie d’âge.



Sylvain Roux, le directeur technique de la Fédération tahitienne de natation (FTN), était évidemment ravi de ces résultats : “Ce sont des championnats très satisfaisants avec plusieurs très bons chronos. Nos meilleurs nageurs confirment leur courbe de progression et derrière, il y a des jeunes qui s’affirment et on a encore eu deux nageurs qui ont réalisé des chronos qualificatifs pour les Championnats de France benjamins en décembre, ce qui porte à une dizaine le nombre de qualifiés. La venue d’une sélection calédonienne a créé de l’émulation lors des championnats, ce qui explique en partie le nombre élevé de très bons chronos.”

Déotille Videau cumule de l’or et des records



Les Championnats de Polynésie ont globalement confirmé la bonne santé de la natation tahitienne, notamment incarnée par Déotille Videau. La jeune nageuse du CNP et du Centre de performance polynésien (CPP) a survolé l’événement chez les féminines en décrochant 12 médailles d’or individuelles et une en relais. Cette riche moisson a également été agrémentée de quatre records de Polynésie. Ses chronos réalisés se situent au niveau de l’élite française juniors et nul doute qu’elle nourrira de grosses ambitions lors de sa participation aux Championnats de France juniors en petit bassin au mois de décembre.



Déotille Videau abordait les Championnats de Polynésie avec des objectifs élevés : “J’avais bien travaillé à l’entraînement avec le CPP et j’avais l’ambition de réaliser de bons chronos aux Championnats. Ça s’est plutôt bien passé avec quatre records de Polynésie et mes temps me permettent de bien me situer au niveau français actuellement. J’ai fait l’impasse ce week-end sur les Championnats de France élite en accord avec mes entraîneurs car j’ai plusieurs objectifs nationaux à venir et je dois les cibler car c’est difficile de rester au top toute la saison.”



Autre partant pour les Championnats de France juniors en décembre, Sosthène Videau, le frère de Déotille, qui s’est aussi distingué ce week-end. Il a capitalisé cinq titres de champion, une meilleure performance 18 ans au 100 m quatre nages et a battu le record de Polynésie du 200 m dos, dont le chrono (2’ 06’’ 17) se situe aussi à un bon niveau à l’échelle nationale juniors.



Les Videau seront accompagnés en décembre de Naherehau Yun Teauroa qui a aussi bousculé les tablettes de la FTN en battant deux meilleures performances chez les 14 ans. Le jeune nageur de l’OLP s’affirme un peu plus cette saison. Paolo Grolli et Enoa Vial, qui ont réalisé des performances intéressantes ce week-end, feront aussi partie du voyage aux France juniors.



12 titres pour Naël Roux



Les jeunes Jules-Evan Mandilou Lee (CNP) et Teraiarii Falchetto (I Mua) ont également réalisé des performances majeures en battant la meilleure performance 12 ans du 50 m nage libre pour l’un et la meilleure performance 14 ans du 50 m brasse pour l’autre. Mais la référence de la natation locale chez les hommes reste bien Naël Roux qui a décroché onze titres individuels et un en relais. Il avait déjà réalisé pareille performance aux Championnats 2024 avec onze titres. Pas de performance de référence pour le nageur du CNP et du CPP mais plusieurs chronos de très bon niveau et un mental de gagnant, comme en témoigne son énorme retour sur Manea Teriierooiterai dans la dernière longueur de la finale du 100 m nage libre pour s’imposer à la touche lors de la dernière course des Championnats de Polynésie. À noter également au palmarès les doublés de Lola Bonnard et Teiva Gehin, tous deux en dos.



Avec sept succès, la délégation calédonienne a incontestablement amené un plus au championnat, Stéphane Tichon, le conseiller technique de la fédération calédonienne, soulignant aussi l’intérêt du déplacement pour ses nageurs : “Nous sommes venus avec neuf nageurs qui sont rentrés dans un plan d’action que nous avons établi pour Tahiti 2027. Je pense que ces championnats de Tahiti sont une très bonne expérience pour eux, car ils sont confrontés à du bon niveau avec l’élite tahitienne. Je ne sais pas s’ils viendront tous à Tahiti en 2027 car on a une bonne partie de notre élite qui nage en France et aux États-Unis, mais beaucoup sont des sélectionnés en puissance pour 2027. Il y a du potentiel chez les nageurs que nous avons amenés et on va faire en sorte qu’ils soient à maturité dans deux ans et cette étape tahitienne s’inscrit dans ce projet.”



Prochain rendez-vous de la Fédération tahitienne de natation le samedi 8 novembre avec The Ocean Swimming Race, une traversée de 24 km entre Tahiti et Moorea à couvrir en individuel ou en relais.



Patrice Bastian



Record de Polynésie

*Dames

- Déotille Videau (CNP/CPP) au 1 500 m NL en 17’ 37’’ 69

- Déotille Videau (CNP/CPP) au 200 m papillon en 2’ 19’’ 76

- Deotille Videau (CNP/CPP) au 100 m 4 nages en 1’ 04’’ 10

- Déotille Videau (CNP/CPP) au 200 m 4 nages en 2’ 19’’ 91

*Messieurs

- Sosthène Videau (CNP/CPP) au 200 m dos en 2’ 06’’ 17

Meilleure performance régionale

*Messieurs

- Jules-Evan Mandilou Lee (CNP) MP 12 ans au 50 m NL en 27’’ 09

- Naherehau Yun Teauroa (OLP/CPP) MP 14 ans au 1 500 m NL en 16’ 47’’ 84

- Naherehau Yun Teauroa (OLP/CPP) MP 14 ans au 400 m 4 nages en 4’ 50’’ 75

- Teraiarii Falchetto (I Mua) MP 14 ans au 50 m brasse en 31’’ 68

- Sosthène Videau (CNP/CPP) MP 18 ans au 100 m 4 nages en 58’’ 44

Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 28 Octobre 2025 à 14:49




