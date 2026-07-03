

Natation - Déotille Videau remarquable aux Championnats de France

Tahiti, le 23 juillet 2026 - La natation tahitienne a démontré sa vitalité aux Championnats de France Élite début juillet, puis aux Championnats de France Open d’Été du 17 au 22 juillet. Déotille Videau en particulier a brillé avec des qualifications en finale A, le plus haut niveau français, et plusieurs records de Polynésie battus. Sosthène Videau, Naël Roux, Malachy Adams et Naherehau Yun Teauroa ont également confirmé la bonne dynamique de la natation tahitienne, tout comme Nicolas Vermorel et Lili Paillisse licenciés en France mais qui participeront probablement aux Jeux du Pacifique 2027.





Séjour de longue durée en France pour Déotille Videau, Sosthène Videau et Naël Roux qui ont débuté par un stage à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep) de Paris avant de participer aux Championnats de France Élite à Saint-Etienne et aux Championnats de France Open d’Été à Canet en Roussillon, les deux championnats étant entrecoupés par un stage à Saint-Raphaël. Tous trois ont été rejoints aux Championnats de France Open d’Été par Malachy Adams, Naherehau Yun Teauroa et Enoa Vial, Nicolas Vermorel (licencié au CN Marseille) et Lili Paillisse (sociétaire de l’AC Hyérois) qui devraient participer aux Jeux du Pacifique 2027 soutenant aussi les couleurs tahitiennes.



Tous ont nagé quasiment à leur meilleur niveau dans les différentes épreuves où ils étaient engagés dans les deux championnats et si le bilan est globalement bon, on se doit de mettre en avant Dotille Videau tant la jeune fille (17 ans) du CNP et du Centre de Performance Polynésien (CPP) dirigé par Sylvain Roux, qui accompagnait le groupe en France, a réalisé des performances qui l’ont rapprochée du plus haut niveau international. Ainsi aux Championnats de France Élite, Déotille Videau s’est qualifiée pour deux finales A sur 200 m. papillon et 200 m. 4 nages, prenant la 7e place dans les deux courses programmées à 30 minutes d’intervalle. Elle a fait encore mieux aux Championnats de France Open qui étaient certes d’un niveau un peu moins relevé que les France Élite mais qui réunissaient tout de même une bonne partie du gratin national surtout chez les jeunes. La nageuse tahitienne Déotille Videau y décroche un titre de vice-championne de France sur 400 m.4 nages et sur 200 m. papillon dont le chrono de 2’ 13’’ 22 lui aurait offert la 5e place aux récents Championnats d’Europe juniors. Elle a enrichi son capital médailles avec du bronze sur 200 m. 4 nages et fait 5e en finale A du 100 m. papillon.



Les tablettes des records tahitiens largement bousculées



Déotille Videau est incontestablement arrivée en France au top de sa forme puisqu’outre ses podiums, elle a battu sept records de Polynésie dont deux à deux reprises sur le 200 m. papillon et 400 m. 4 nages. Elle a mis en confiance la délégation tahitienne à commencer par son frère Sosthène auteur d’un record de Polynésie aux Open d’Été sur 200m. brasse et 7e de la finale A où il a aussi terminé 5e de la finale A sur 200 m. 4 nages.



Nicolas Vermorel (6e sur 100 pap), Naël Roux (5e sur 50 m. brasse) et Lili Paillisse (6e sur 1500 m. NL) ont également participé à des finales A à Canet en Roussillon. Le jeune (14 ans) Malachy Adams a aussi bien bousculé les tablettes des records aux Open d’Été. Le sociétaire de l’OLP a amélioré le MPR (record régional de catégorie d’âge) en 14 ans sur 200 et 800 m. NL et en 14/15 ans sur 400 et 1500 m. NL. Il s’est classé régulièrement au plus haut niveau français en U15 et U16. Naherehau Yun Teauroa en U15 et U16 sur 200 m. dos et 1500 m. NL et Enoa Vial en U17 sur 400 m. 4 nages ont également joué les premiers rôles dans leur catégorie d’âge.



Nous n’avons retenu que les temps fort pour tous les nageurs tahitiens présents aux Championnats de France, mais ils ont tous performé sur toutes les nages où ils étaient engagés ce qui témoigne de leur motivation et de leur investissement dans la préparation des grandes échéances, une dynamique impulsée dans les clubs et surtout au CPP dont sont membres tous les nageurs qui ont fait le déplacement en France.

Très prometteur à un an des Jeux du Pacifique



Toutes les fédérations sportives locales concernées par les Jeux du Pacifique 2027 sont déjà focalisées sur l’événement à un an de l’échéance et c’est bien sûr le cas de la natation d’autant que la discipline a toujours eu un poids important dans le capital des médailles tahitiennes et qu’il lui appartiendra, dans un an, de jouer encore un rôle majeur, surtout à domicile devant son public. Mais cela n’est pas encore garanti à l’heure actuelle car l’option du bassin éphémère pour les Jeux pourrait ne pas disposer de tribune publique. Une certitude en tout cas : la sélection tahitienne sera prête et les performances réalisées en France entretiennent Sylvain Roux, le directeur technique de la FTT et responsable du CPP, dans ce sentiment :“Déotille finit son année de la plus belle manière avec 100 % de ses chronos améliorés, des perfs qui la rapprochent du niveau international, et une constance dans des courses différentes. Elle a franchi une nouvelle étape cette année et les podiums Élites seront des objectifs dès la saison prochaine. Sosthène a aussi franchi un nouveau palier avec une finale C aux Élites et deux finales A aux Open d’Été. Il est récompensé pour son exigence constante. Naël a appris cette saison sur la nécessité d’être plus constant dans sa pratique pour arriver aux Jeux du Pacifique 2027 beaucoup plus serein. Enoa était en année de baccalauréat, ce qui a un peu handicapé sa préparation terminale. Il doit maintenant s’investir beaucoup plus pour être performant l’année prochaine. Naherehau continue d’apprendre et il a progressé dans sa façon d’aborder les courses et doit rester plus concentré dans sa pratique. Malachy est la révélation jeune de la saison. Il réalise des championnats Open d’Été impressionnants avec des chronos qui le classent dans les dix premiers Français des moins de 16 ans (il n’en a que 14) sur 400 NL, 800 NL et 1500 m. NL Il doit poursuivre sans s’enflammer car la route est longue. Globalement, ce fut encore une très belle saison pour la natation polynésienne. À un an des Jeux, il reste encore du travail mais les potentiels sélectionnés sont motivés et ont toujours à cœur de défendre les couleurs de Tahiti’’.



Repos maintenant pour l’élite de la natation tahitienne qui a multiplié les déplacements cette année dans le Pacifique et en France. La saison reprendra en septembre et conduira à l’échéance des Jeux du Pacifique (24 juillet au 7 aout) qui devrait surmotiver les sportifs tahitiens, ce dont on ne doute pas en ce qui concerne les nageurs.



Patrice Bastian





Rédigé par Patrice Bastian le Jeudi 23 Juillet 2026 à 16:47 | Lu 109 fois



