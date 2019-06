Nantes: enquête après la disparition d'un jeune homme à la Fête de la musique

Rennes, France | AFP | lundi 24/06/2019 - Une enquête a été ouverte après la disparition d'un jeune homme qui participait à une soirée électro dans la nuit de vendredi à samedi à Nantes, fête lors de laquelle la police est intervenue et 14 personnes sont tombées dans la Loire, a-t-on appris lundi de sources concordantes.



La police a confirmé à l'AFP qu'une enquête était ouverte. La mère du jeune de 24 ans "est venue faire une déclaration de disparition inquiétante vers 20H00" dimanche, selon cette source.

Sa disparition était également signalée sur Twitter. "Nous sommes sans nouvelles de Steve depuis le samedi 22 juin à environ 4h30 du matin. Steve était à la Fête de la musique de Nantes et il n'est pas rentré chez lui après la soirée", indique le message d'un internaute.

La soirée électro à laquelle participait le jeune était organisée sur les quais non protégés de la Loire où sont installés de nombreux bars.

Selon Samuel Raymond, coordinateur de l'association "Free Form", une structure nationale qui intervient auprès des jeunes rassemblements festifs locaux, les organisateurs avaient obligation de couper la musique à 4H00.

"A 4H30, ils étaient train de couper, ils n'avaient pas encore coupé, la police est arrivée, cela a négocié, cela s'est énervé sur le fait de couper ou pas. Il y a eu des échanges de coups et on ne sait pas qui est à l'origine du départ de l'échauffourée", a-t-il dit à l'AFP.

Le préfet de Loire-Atlantique, Claude d'Harcourt, interrogé sur l'antenne de France Bleu Loire Océan lundi matin, a précisé que les policiers étaient intervenus une première fois à 4h00 du matin et que la musique avait été coupée. "Mais la musique a été rallumée", d'où l'intervention des forces de l'ordre, a-t-il précisé.

Selon les médias locaux, la police a essuyé des jets de projectiles et a répliqué avec des gaz lacrymogènes et chargé les participants, dont certains sont tombés dans la Loire.

"Effectivement, une partie du public, quatorze personnes pour l’instant, sont tombées à l’eau et nous sommes en train de vérifier que tout le monde a bien été récupéré par les pompiers", a déclaré le préfet à la radio.

"Les forces de l'ordre interviennent toujours de manière proportionnée. Mais face à des individus avinés, qui ont probablement pris de la drogue, il est difficile d'intervenir de façon rationnelle. Et les individus eux-mêmes étaient immaîtrisables", a-t-il expliqué.