Nahema Temarii débarquée du gouvernement

Tahiti, le 30 juillet 2025 – Un arrêté signé du président du Pays et publié ce mardi au Journal Officiel de la Polynésie française (JOPF) met fin aux fonctions de Nahema Temarii. Elle perd donc son ministère de la Jeunesse et des Sports, de la prévention contre la délinquance, également en charge de l'artisanat. La ministre sera remplacée par l'un de ses chargés de mission, un jeune diplômé en droit public, Kainuu Temauri.





Nahema Temarii est débarquée du gouvernement Brotherson comme le confirme un arrêté du président du Pays publié ce mardi au JOPF. C'est à 19h30 mardi soir que les rédactions ont reçu une invitation à une conférence de presse ce mercredi à 16 heures à la présidence. Le président du Pays devrait alors expliquer les raisons de ce nouveau remaniement ministériel. Malgré plusieurs tentatives ce mercredi matin, nous n'avons pas pu joindre Nahema Temarii.



La ministre qui était d'ailleurs l'autre grande absente (avec Warren Dexter) de la conférence de presse du gouvernement ce mardi sur le plan de décentralisation, sera remplacée par l'un de ses conseillers techniques : Kainuu Temauri, un jeune diplômé en droit public qui était depuis un peu plus d'un an chargé de mission dans son ministère.