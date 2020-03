Mutinerie en Corrèze: deux détenus intoxiqués par des fumées, dégâts "importants"

Tulle, France | AFP | lundi 23/03/2020 - Une mutinerie au centre de détention d'Uzerche (Corrèze) a fait dimanche soir deux blessés, qui ont inhalé des fumées dues à des départs de feu, et d'importants dégâts, a-t-on appris lundi auprès de la préfecture.



"Le centre de détention est sous contrôle", depuis environ 01H00 du matin, a déclaré à l'AFP Venceslas Bubenicek, directeur de cabinet du préfet.

"Il y a des dégâts importants et deux détenus blessés par inhalation de fumées toxiques", a-t-il poursuivi, ajoutant que l'un d'entre eux était dimanche soir "en urgence absolue".

Une dizaine d'autres détenus ont été hospitalisés en observation et certains ont depuis réintégré leur cellule. Aucun personnel n'a été blessé, a précisé la préfecture.

"Les dégâts sont dus aux départs de feu, à l'extinction et aux dégradations faites par les détenus", a précisé M. Bubenicek.

De source syndicale, environ 200 à 250 cellules sont inutilisables, certaines à cause du feu qui a endommagé des équipements et d'autres par la destruction du mobilier.

Des transferts de détenus ont commencé dès la nuit et continuaient lundi vers des établissements pénitentiaires proches et probablement vers d'autres régions.

Plus de 300 détenus sont à reloger sur un total de 560, selon cette même source.

Dimanche en fin d'après-midi, une quarantaine de détenus se sont retrouvés sur le toit d'un bâtiment administratif de la prison. Ce mouvement "s'est propagé au centre de la prison avec des départs de feu ici et là dans le centre et une émeute concernant environ 200 détenus", selon la préfecture.

Des gendarmes mobiles et départementaux ainsi que des Equipes régionales d'intervention et de sécurité (Eris) de l'administration pénitentiaire sont intervenus.

Dans un contexte d'inquiétude générée par les mesures décidées contre le coronavirus, des tensions ont lieu dans plusieurs prisons, des détenus refusant de réintégrer leur cellule à l'issue des promenades.

Concernant le centre de détention d'Uzerche, "c'est sans revendication particulière", a précisé lundi la préfecture de Corrèze.